نجات جان 154 نفر از هموطنان مسموم با گاز CO

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه به رغم آموزش های انجام شده در خصوص پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن،‌ با شروع فصل سرما و استفاده برخی از هموطنان از بخاری‌ ها و وسایل گرمایشی غیراستاندارد، در هفته گذشته در 59 مورد گازگرفتگی با اورژانس 115 تماس و به دنبال آن 71 تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده اند.

وی افزود: تکنسینهای اورژانس پیش بیمارستانی 24 نفر از مسمومین را در محل درمان کردند. همچنین پس از ارائه خدمات پزشکی اولیه به افرادی که دچار گازگرفتگی شده بودند، 130 نفر را برای دریافت مراقبتهای بیشتر به بیمارستان منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ادامه داد: مکش نامناسب یا عدم مکش لوله‌های بخاری گازی یا نفتی، سوختن ناقص نفت بخاری، بد کار کردن شومینه گازی یا سوختن ناقص شومینه‌هایی که سوخت آنها چوب است، سوختن ناقص زغال (در منقل‌هایی که برای کرسی استفاده می‌شود)، بد کار کردن اجاق خوراک‌پزی، سوختن ناقص یا نامناسب آبگرمکن ژنراتورهای خانگی و در جا کار کردن خودرو در پارکینگ دربسته ، از دلایل عمده مسمومیت با گاز منواکسید کربن است.

وی به هموطنان گفت: پیشگیری از مسمومیت با گاز منواکسید کربن امری ضروری است که در این راستا استفاده از از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناسب لوله‌های بخاری‌ها، بازبینی صحت کار وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش توصیه می شود.

معصومی گفت: از نشانه‌های مسمومیت با گاز منواکسید کربن می توان به سردرد، سرگیجه، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نهایتا اغما و مرگ اشاره کرد.

وی افزود: اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با منوکسید کربن و سایر انواع گازگرفتگی شده، رساندن اکسیژن (هوای تازه) به وی است. به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، باید پنجره‌ها را باز کنید تا هوای تازه سریعا وارد اتاق شود و در صورت امکان، فرد گازگرفته را به پنجره نزدیک کنید. منبع نشت گاز را شناسایی و قطع کنید و سریعا با اورژانس 115 تماس بگیرید.

معصومی در پایان گفت: در صورت احساس بوی گاز، بلافاصله دستمال مرطوبی جلوی دهان و بینی‌تان گرفته تا دچار گازگرفتگی نشوید، منبع نشت گاز را شناسایی و قطع کنید. تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی‌ای به فرد گاز گرفته ندهید، چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می‌شود، به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از بقیه آسیب‌دیده‌ها کمک کنید.

حضور اورژانس بر بالین 1411 بیمار و مصدوم

بر اساسا اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، کارشناسان اورژانس در 24 ساعت گذشته با حضور بر بالین 1411بیمار و مصدوم، به صورت سرپایی به آنان خدمات رسانی کرده و در 516 مورد دیگر حادثه دیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانس های 115 به بیمارستان منتقل کردند.

بنابر این گزارش، در این مدت 247 بیمار با ناراحتی های قلبی، 119 تن با بیماریهای تنفسی، 52 بیمار با مسمومیتهای دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهره مند شدند.

برپایه این گزارش، کارشناسان اورژانس از 1524 ماموریت انجام شده خود در 260مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 243 تصادف جاده ای و 17 سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان خدمات رسانی کردند.

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی به هموطنان توصیه کرد: در صورت بروز تصادفاتی که منجر به آسیبهای انسانی شده است با شماره اورژانس 115 تماس بگیرند.