دستگیری یک مظنون در پرونده قتل نگهبان معلول

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز دوشنبه 27 آذر وقوع قتل کارگری در شهرک گلشهر مشهد به ماموران پلیس اعلام شد. پس از این تماس تیمی از ماموران همراه قاضی موحدی راد، بازپرس جنایی مشهد در محل حاضر شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد مقتول نگهبان یک ساختمان در حال ساخت بوده و جسد غرق در خونش در اتاقک نگهبانی کشف شده بود.

مقتول که از ناحیه پا معلول بود بر اثر اصابت ضربه های سنگین به سرش جان خود را از دست داده بود. در کنار جسد نیز یک تکه آجر کشف شد که آثار خون بر روی آن مشخص کرد مقتول با آن به قتل رسیده است.همچنین آثاری از ضربات چاقو بر روی صورت یا گلوی مقتول مشاهده می شد.

سرقت نشدن وسایل و پول های مقتول حکایت از قتل با انگیزه انتقامجویی داشت. قاتل پس از جنایت در اتاقک را قفل کرده و از آنجا رفته بود.

پس از بررسی های مقدماتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. تیمی از ماموران نیز با شناسایی چند مظنون تحقیقات برای افشای راز قتل را آغاز کردند.

ماموران در بررسی های خود به یک کارگر شهرداری مشکوک شده و او را تحت بازجویی قرار دادند. او در ابتدا منکر هرگونه اطلاعی از ماجرا شد اما در ادامه گفت : شب حادثه به خاطر سردی هوا پیش مقتول رفتم . چند دقیقه ای را آنجا بودم و با مقتول در مورد موضوعات مختلف حرف زدیم . موقع خارج شدن از اتاقک نگهبانی مقتول از من خواست در را قفل کنم. من هم این کار را کرده و آنجا را ترک کردم.

با توجه تناقض گویی های کارگر شهرداری بازپرس جنایی مشهد دستور بازداشت او را صادر کرد و مظنون اصلی جنایت برای تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.