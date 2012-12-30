پلیس باید توجه خاصی به بصیرت داشته باشد/هشدار به برخی خواص

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه آنالیز مواد مخدر پلیس تهران اظهارداشت: پلیس ما باید قبل از تجهیز شدن به علم، ولایتی و حافظ ارزشها باشد. معتقدیم پلیس باید پایبند به ولایت و ولایتمدار باشد. فراموش نکنیم که حادثه کربلا توسط افراد خاص بی بصیرت رخ داد.

وی ادامه داد: بی بصیرتی موجب فتنه می شود. پلیس باید توجه خاصی به بصیرت داشته باشد. 9 دی خط بطلانی به برخی افکار بود و نشان داد که ولی امر مسلمین تنها نیست.

به گفته رادان، اگر برخی خواص خط خود را جدا نکرده و مجددا به دامن ولی امر مسلمین برنگردند به سرنوشت تلخی دچار می شوند.

وی با بیان اینکه برخی خواستار فراموش کردن 9 دی هستند، تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که 9 دی صحنه مطالبات مردمی بود اما برخی بدهکاران آن زمان می خواهند خود را طلبکار نشان دهند.

رادان افزود: ما باید 9 دی را زنده نگه داریم تا کسی فکر فتنه در سر نداشته باشد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه علم و تحقیق در پلیس جایگاه ویژه این دارد، گفت: پلیس باید بر اساس برنامه پیش برود و بر اساس تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی پلیس مواد مخدر تا پایان برنامه پنجم توسعه باید با دانش ترین، اطلاعاتی ترین و دارای تجهیزات روز باشد.

وی با اعلام اینکه در گذشته اشرار به صورت کاروانی اقدام به جابجایی مواد مخدر می کردند، گفت:در گذشته کاروانهای مواد مخدر در کشور تردد داشتند و به علت مشهود بودن تردد آنها به کار اطلاعاتی نیاز نبود اما امروز اقدامات پلیس مواد مخدر بر مبنای کار اطلاعاتی است.

رادان درمورد ضرورت راه اندازی آزمایشگاه های تشخیص مواد مخدر اظهار داشت: راه اندازی این آزمایشگاه ها برا ی محاکم قضایی و صدور حکم قانونی ضروری است. در گذشته یکی از راههای فرار قاچاقچیان اصالت مواد مخدر بود که قاضی را دچار شک می کرد و این شک در صدور حکم تاثیر داشت.

به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی با راه اندازی این آزمایشگاهها اصالت مواد مخدر به خوبی تعیین می شود و قاضی می تواند حکم سنگین تری بدهد. در گذشته مشکلاتی برای تعیین اصالت مواد مخدر وجود داشت که امروز رفع شده است. امیدواریم تا پایان سال 92 تمام استانها به آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر مجهز شوند.

رادان در پایان با هشدار به قاچاقچیان مواد مخدر گفت: پیام ما به مجرمان این است که آماده مقابله سخت تر و انقلابی تر باشند.