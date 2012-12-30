به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر خوشزاد با اشاره به تالیف این دو اثر اظهار کرد: یکی از این آثار مختصری از زندگی و فعالیتهای زندهیاد سیدجعفرشهیدی است. مرحوم سیدجعفر شهیدی یکی از اولین کسانی بودهاند که بحث اتحاد حوزه و دانشگاه را مطرح کرد و به دلیل اینکه او تحصیل کرده در هر دو بخش بودند، به طور جدی خواستار اتحاد این دو نهاد بودند. این کتاب هم زندگینامه مختصری از شهیدی را از زمان تولد تا وفات به همراه مسائل مهم زندگی وی دربر میگیرد.
خوشزاد افزود: مرحوم شهیدی به دلیل فعالیت دانشگاهی و حوزوی، جزو شخصیتهای فرهنگی تاثیرگذار بعد از انقلاب بوده که تالیفات و مقالات فراوانی در دو بخش ادبیات و تاریخ اسلام داشته است و سعی کردم در این کتاب، برخی از آثار مشهور ایشان نیز به مخاطبان جوان معرفی شود.
به گفته خوشزاد این اثر یک کتاب تاریخی صرف است که در 120 به زندگی، فعالیتها و آثار استاد جعفر شهیدی میپردازد.
این پژوهشگر دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری در ادامه درباره کتاب دوم اظهار کرد: اثر دیگری که تحویل انتشارات سوره مهر شده، درباره زندگی سیدغلامرضا سعیدی یکی از نویسندگان مذهبی ایران است که با داشتن تعداد زیادی آثار تالیفی و ترجمهای کمتر شناخته شده است.
وی ادامه داد: آقای سعیدی جزو اولین کسانی است که به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی توجه نشان میدهد و آثار زیادی با موضوع فلسطین و اشغالگری اسراییل نوشته است.
خوشزاد افزود: علاوه بر مسئله فلسطین، مسئله دیگری که مورد توجه ایشان قرار گرفته، جدایی کشورمسلمان پاکستان از هند است که او با حمایت از پاکستان تالیفات زیادی در اینباره مینویسند و در کنگرههای بینالمللی نیز آرا و دیدگاههای خودشان را مطرح کردهاند.
این پژوهشگر گفت: سعی شده در ابتدا زندگینامه مختصری از او را در کتاب بیاورم و بعد به تالیفات، آثار و فعالیت وی بپردازم.
به گفته خوشزاد 5 عنوان کتاب ازمجموعه کتابهای«شخصیتهای ماندگار» کارشناسی و تحویل انتشارات سوره مهر شده و تا پایان امسال نیز 10عنوان کتاب دیگر تالیف میشود.
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