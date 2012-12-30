مرکز تخصصی آرشیو اسناد انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: خراسان جنوبی نقش بسزایی در هشت سال دفاع مقدس داشته و ضرورت راه اندازی این مرکز را در استان دوچندان می کند.

وی با اشاره به اینکه این مرکز به عنوان یک بانک اطلاعات از اسناد دفاع مقدس استان تهیه خواهد، افزود: تمام فیلم ها، دست نوشته ها و وصایای شهدا و رزمندگان این استان در این مرکز جمع آوری می شود.

حبیبی با اشاره به اینکه هم اکنون فیلم های مستند مختلفی از دوران دفاع مقدس در دست مردم است، عنوان کرد: مردم باید جای مطمئنی برای ارائه این اسناد داشته باشند، که راه اندازی این مرکز اطمینان مردم را جلب می کند.

وی اضافه کرد: حفظ و نگهداری فیلم ها در دست مردم کار بسیار دشواری بوده و این در حالی است، که این اسناد برای اثبات هویت استان در هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران بسیار ضروری است.

رونمایی از کتاب عکس انقلاب اسلامی خراسان جنوبی

حبیبی همچنین از رونمایی از کتاب عکس انقلاب اسلامی استان خبر داد و گفت: این کتاب همزمان با دهه مبارک فجر رونمایی می شود.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی به محتویات منتشر شده در این کتاب اشاره کرد و یادآور شد: در این کتاب عکس های موجود دوران انقلاب اسلامی مربوط به این استان ارائه شده است.