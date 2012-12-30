به گزارش خبرنگار مهر، قربان دانیالی ظهر امروز در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: کار آفرینان و صنعتگرانی که به دلائل موجه قادر به باز پرداخت وام های خود نبوده بر اساس قانون بودجه سال جاری، مجلس شورای اسلامی این اختیار را به هیئت مدیره بانک ها داده تسهیلات مزبور را تا پنج سال بتوانند تقسیط کنند.

وی همچنین ادامه داد: با تحقق این مهم کار آفرینان و صنعتگران می توانند از تخفیف شش درصد جریمه تاخیر برخوردار شوند.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور گفت: این مسئله در بانک صنعت و معدن اجرایی و به تمامی واحدهای تولیدی اطلاع رسانی شده تا از این مزیت استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر این بانک ها نیز می توانند تقسط بدهی کارآفرینان و صنعتگران را ورای بند 29 قانون بودجه امسال داشته باشند.

دانیالی همچنین نقدینگی در بخش سرمایه در گردش و تقسیط بدهی های گذشته را از مشکلات واحدهای صنعتی دانست و بیان داشت: برای تامین نقدینگی دو ظرفیت بسیار مهم در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده است.

وی عنوان کرد: بخش از منابع بند 16 قانون بودجه بصورت سه درصد سپرده قانونی که بانک ها در نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند مبلغ 534 میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن اختصاص یافته است.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور گفت: همینطور 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی بصورت ریالی در اختیار بانک ها قرار داده می شود تا از این منبع به واحدهای تولیدی و صنعتی کمک شود، این مهم در بانک صنعت و معدن اجرایی شده است.

وی در ادامه از اختصاص 25 میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان به بانک صنعت و معدن گیلان خبر داد.