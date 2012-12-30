فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هوشمندسازی مدارس ابتدایی تقریباً از سال گذشته شروع شده است، اما امسال در بحث هوشمندسازی اولویت را پایه ششم ابتدایی قرار داده ایم.



وی گفت: هوشمند سازی مدارس ابتدایی حتی تا قبل از آنکه پایه ششم ابتدایی مورد توجه بود، اما با توجه به تاسیس این پایه و درس کار و فناوری، اولویت امسال مدارس ابتدایی را به هوشمندسازی پایه ششم ابتدایی داده ایم.

قربان با بیان اینکه به نسل امروز دیگر نمی توان کتب درسی را با شیوه های سنتی و سخنرانی آموزش داد، تصریح کرد: با وجود فناوری های نوین در کلاس طبیعتاً دانش آموز از تمام حواس شنیداری، دیداری گفتاری و لامسه خود استفاده می کند و در نتیجه یادگیری با تعمیق بیشتری انجام می شود و ماندگارتر می شود.

به گفته وی، هوشمند سازی مدارس کمک می کند تا دانش آموز مهارت استفاده از فناوری های نوین را کسب کند و بدین ترتیب بتواند از اطلاعات و یافته های علمی که از طریق اینترنت و اینترانت به دست می آورد، استفاده کند.

معاون آموزش ابتدایی درباره هوشمندسازی مدارس ابتدایی استانها و شهرستانهای دیگر تصریح کرد: به استانها هم اعلام کردیم که هوشمند سازی مدارس برای پایه ششم ابتدایی در اولویت قرار گیرد تا دانش آموز ابتدایی بتواند مهارت کافی را برای استفاده بهینه از فناوری های نوین در جهت دانش افزایی و یافته های علمی خودش کسب کند.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه تقریبا درصد بالایی از مدارس ابتدایی به امکانات هوشمندسازی مجهز شدند، اظهار کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه همه پایه های مدارس ابتدایی در سراسر کشور هوشمند خواهند شد.



وی تصریح کرد: در بعضی از مدارس یک سایت رایانه متشکل از 10 تا 15 سیستم راه اندازی شده است و طبق برنامه ای دانش آموزان می توانند بعضی از دروس را در سایت بگذرانند.