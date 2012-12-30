تبیین درست ارزش های قرآنی نقش مهمی در تغییر سبک زندگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی صبح یکشنبه در نشست شواری فرهنگ عمومی خراسان شمالی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی تأثیر قرآن بر فرهنگ عمومی در بجنورد عنوان کرد: آموزه های قرآنی در تمامی زمینه ها برای زندگی بهتر انسان ها، مناسب ترین راهکار را ارائه داده و درواقع فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی را توامان به بشر هدیه داده است.

وی با تاکید بر تسری آموزه های قرآنی به فرهنگ عمومی جامعه اظهار داشت: تبیین درست ارزش های قرآنی و اسلامی نقش مهمی در تغییر سبک زندگی مردم جامعه دارد.

وی پیشنهاد کرد تا به منظور بهره مندی بیشتر، مجموعه های مکتوبی از کلمات قصار بزرگان که برگرفته از قرآن و آموزه های اسلامی است، نگاشته شده و برای مطالعه در اختیار افراد گذاشته شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی نیز در این نشست عنوان کرد: کمیته توسعه قرآنی با هدف توسعه و تبلیغ، آموزش و نشر ارزش های اسلامی و قرآنی و نیز عمومیت بخشی به این آموزه ها در استان تشکیل شده است.

حسین ثابت قدم وحید اظهار داشت: علاوه بر این، تدوین چشم انداز فعالیت های قرآنی در خراسان شمالی و نیز طرح جامع توسعه نمایشگاه های قرآن در استان از دیگر برنامه های در دست اقدام است.

وی در مورد جشنواره ملی تاثیر قرآن بر فرهنگ عمومی نیز تصریح کرد: این جشنواره به عنوان گامی مهم در راستای تبیین ارزش های قرآنی و توسعه و عمومیت بخشی به آنها، هشتم بهمن ماه سال جاری با ارائه مقالاتی از پژوهشگران 22 استان کشور در هشت محور برگزار می شود.

ثابت قدم وحید افزود: در این جشنواره ملی شماری از مقامات کشوری و استانی حضور دارند و سخنران ویژه نیز سیدمحمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

وی همچنین در ادامه از ساخت دروازه قرآن در بجنورد خبر داد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح حدود پنج میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بوده که لازم است این مسئله در شورای برنامه ریزی استان بررسی و تصویب شود.