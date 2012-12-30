حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسیهای صورت گرفته در روزهای 2 تا 7 دی ماه سالجاری 50 واحد نانوایی در لرستان پلمپ شد.

وی با اشاره به تعداد بازرسی های صورت گرفته در تاریخ یاد شده عنوان کرد: در مجموع طی هفته گذشته 254 بازرسی از سطح واحدهای نانوایی استان لرستان صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به تعداد پرونده های تشکیل شده طی این بازرسی ها اشاره کرد و افزود: طی این بازرسی 50 پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بیرانوند ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده را 65 میلیون و 558 هزار ریال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این واحدهای نانوایی به دلیل کم فروشی، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی و تقلب به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.