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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

ابراهیمی:

نمایش روایت مرد مرده در زندان مرکزی قزوین اجرا شد

نمایش روایت مرد مرده در زندان مرکزی قزوین اجرا شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مسؤل روابط عمومی اداره کل زندانهای قزوین گفت: نمایش روایت مرد مرده به همت کانون نمایش واحد فرهنگی زندان مرکزی و با همکاری جمعی از هنرمندان با موضوع پیشگیری از اعتیاد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا ابراهیمی ظهر یکشنبه در جریان برگزاری نمایش روایت مرد مرده اظهارداشت: روایت مرد مرده  به موضوع اعتیاد پرداخته و با زبانی نو و به دور از کلیشه‌های امروزی داستان زندگی یک مرد معتاد که زندگی خود و خانواده اش را رفته رفته به نابودی می کشاند، به نمایش می گذارد.
 
وی افزود: این نمایش نوشته مهدی خدایی است و مددجویان هنرمند با کارگردانی کیوان حبیبی ایفاء نقش می کنند.
 
ابراهیمی، هدف از اجرای این تئاتر را مقابله با ناهنجاری های اجتماعی به خصوص اعتیاد ذکر کرد و یادآورشد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای سالم سازی و کاهش تکرار جرم همواره از دغدغه های تربیتی زندانهاست و جزء اولویت برنامه های فرهنگی است.
 
وی عنوان کرد: این نمایش با استقبال زیاد مددجویان همراه بوده و به مدت 10شب در اندرزگاههای زندان مرکزی اجرا می شود.
کد مطلب 1779536

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