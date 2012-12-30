نمایش روایت مرد مرده در زندان مرکزی قزوین اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا ابراهیمی ظهر یکشنبه در جریان برگزاری نمایش روایت مرد مرده اظهارداشت: روایت مرد مرده به موضوع اعتیاد پرداخته و با زبانی نو و به دور از کلیشه‌های امروزی داستان زندگی یک مرد معتاد که زندگی خود و خانواده اش را رفته رفته به نابودی می کشاند، به نمایش می گذارد.

وی افزود: این نمایش نوشته مهدی خدایی است و مددجویان هنرمند با کارگردانی کیوان حبیبی ایفاء نقش می کنند.

ابراهیمی، هدف از اجرای این تئاتر را مقابله با ناهنجاری های اجتماعی به خصوص اعتیاد ذکر کرد و یادآورشد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای سالم سازی و کاهش تکرار جرم همواره از دغدغه های تربیتی زندانهاست و جزء اولویت برنامه های فرهنگی است.

وی عنوان کرد: این نمایش با استقبال زیاد مددجویان همراه بوده و به مدت 10شب در اندرزگاههای زندان مرکزی اجرا می شود.