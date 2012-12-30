ضرورت انجام پژوهشهای علمی برای شناخت ریشه فتنه و حماسه 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جلسه شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه نهم دی، سالروز حماسه غیرت دینی مردم است، گفت: نهم دی ماه نماد حماسه حضور یکپارچه ملت مسلمان ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و تجلی گاه وحدت مردم مسلمان و روز یأس دشمنان خارجی و رسوایی فتنه گران و عبرت فریب خوردگان داخلی است.



وزیر علوم تاکید کرد: حماسه 9 دی مربوط به حزب، جناح یا صنف خاصی نبود بلکه حماسه ای ملی با هدف اسلام خواهی و دفاع از کیان ولایت بود و همه اقشار مردم از جمله جامعه دانشگاهی کشور در خلق آن دخیل و نقش آفرین بودند.

دانشجو با اشاره به اینکه در ایام فتنه همانند دوران جنگ تحمیلی همه جبهه باطل از انگلیس، آمریکا، اسرائیل، منافقین سلطنت طلب، بهائیان جمع شدند تا نظام جمهوری اسلامی را کنار بگذارند، گفت: حماسه 9 دی، قیام ملت ایران علیه همه طاغوت بود و سالروز به رخ کشیدن بصیرت مردم به روی کسانی است که چنان در خواب و خوش خیالی فرورفته بودند که این همه تلاش های دشمنان مختلف اسلام و انقلاب اسلامی آنها را بیدار نکرد.

وزیر علوم با اشاره به اینکه عده ای نه تنها آزادگی اعلام برائت از فتنه گران را نداشتند بلکه حاضر نشدند حتی یک بار کلمه فتنه را بکار ببرند و آنوقت خود را دلسوز مردم می دانند در حالیکه فتنه گران با هلهله و آشوب به باورها و اعتقادات مردم در عاشورای حسینی اهانت کردند.

دانشجو انجام پژوهش های علمی برای شناخت ریشه های فتنه و حماسه 9 دی را ضروری دانست و افزود: استادان و دانشجویان و بویژه رشته های مرتبط با علوم اجتماعی به عنوان افسران و پیشگامان جنگ نرم این حماسه تاریخی را از منظر علمی تحلیل و چگونگی وقوع و آثار آن را برای مردم تبیین کند.