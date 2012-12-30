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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

نمایش‌های بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر انتخاب شدند

نمایش‌های بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر انتخاب شدند

دبیرخانه سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پس ار بررسی 120 نمایش راه‌یافته به مرحله انتخاب آثار، 57 اثر نمایشی را برای شرکت در بخش صحنه‌ای معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار نهایی راه‌یافته به بخش‌های نگاه تازه، تجربه‌های نو و ایران به شرح زیر اعلام شده است:

آثار بخش نگاه تازه
 
1- تولد یک پروانه، نویسنده و کارگردان :عامر مسافرآستانه
2- جنون سرعت، نویسنده: نوید جهانزاده ، کارگردان: نوید جهانزاده –غزاله رشیدی
3- خشت خام خانه، نویسنده: علی اصغری،کارگردان: زری کریمی
4- دور برگردان، نویسنده و کارگردان: عارفه عنایتی
5- زمان لرزه، نویسنده: اصغر گروسی ، کارگردان: مهدی صباغی
6- سیزده، نویسنده: سیاوش پاک راه، کارگردان: روزبه سجادی حسینی
7- عمو قاتل و برادران، نویسنده و کارگردان: شیرین نظری
8- من از ارتفاع می ترسم ، نویسنده و کارگردان :احسان اکبر نژاد
9- هیچ کس ، نویسنده و کارگردان: رویا افشار
10- وقتی دنیا سبز بود ، نویسنده: سام شپارد- (مترجم:پگاه فردیار)، کارگردان: محمد بنان
 
آثار بخش تجربه‌های نو
 
11- ابرهای باران زا، نویسنده:علی حاتمی نژاد، کارگردان:مانلی حسین پور
12- آمینون ، نویسنده: امیر شفیعی ، کارگردان: مرتضی آقا حسینی
13- تب ، نویسنده و کارگردان: حمید شریف زاده
14- دعوت به یک مهمانی سوال،نویسنده و کارگردان:رسول نقوی
15- دومینوی الهی ، نویسنده و کارگردان: مهدی امین لاری
16- رابینسون کروزوئه،نویسنده: حمیدرضا  نعیمی،کارگردان:میلاد نیک آبادی
17- رویاها ، نویسنده و کارگردان: علی مقتصدی، کرج
18- ساعت بی عقربه ، نویسنده: فرزانه سهیلی، کارگردان: سمانه زندی نژاد
19- شب به خیر کوچولو ، نویسنده: حسن عابدی ، کارگردان: فرشاد منظوفی نیا
20- لامپ ، نویسنده و کارگردان: سیاوش پاک راه
21- مثل آب برای شکلات،نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی ، ابوموسی
22- مکبث، اقتباس:ملودی آرام نیا ، کارگردان: ملودی آرام نیا
23- هفت خوان ، نویسنده و کارگردان: پیام عزیزی
 
ج: آثار بخش ایران

24- آخرین حکایت فرهاد ، نویسنده: مهدی میر باقری ، کارگردان: علی اصغر راسخ راد
25- آرش کمانگیر ، نویسنده و کارگردان: مسعود دلخواه
26- افسون بر تخت نشستن ماکان تیره بخت،نویسنده وکارگردان: سعید شهریار،یزد
27- آن سُم ها سرگذشتمان نبشت، نویسنده وکارگردان: خسرو امیری
28- بن بست هنرمند پلاک 8  ، نویسنده و کارگردان : مالک حد پور سراج
29- بیوه های غمگین سالار جنگ ، نویسنده: محمد امیر یار احمدی ، کارگردان: شهاب الدین حسین پور
30- پوتین های عمو بابا، نویسنده و کارگردان:شهرام کرمی
31- پینوکیو دروغ بگو ، نویسنده: فرهاد نقدعلی ، کارگردان: فرهاد تجویدی
32- تعزیه اشباح بر دریای پارس ، نویسنده : حسین زارعی ، کارگردان: حیدر مظفری، بوشهر
33- تکیه بر دیوار نمناک ، نویسنده و کارگردان: غلامحسین دولت آبادی
34- داستان ناتمام ، نویسنده : محمد منعم ، کارگردان : بهنام علی بخش
35- راکب ،نویسنده : جمشید خانیان ، کارگردان :کوروش زارعی
36- رام کردن زن سرکش ، نویسنده و کارگردان: مریم کاظمی
37- رستاخیز غریب ، نویسنده و کارگردان: خیرا...تقیانی پور
38- روز سیاوش ، نویسنده و کارگردان: شکر خداگودرزی
39- زمستان در آتش ،نویسنده : مهدی میر باقری ،کارگردان: حسن سرچاهی ،شاهرود
40- سایه ها و باد ، نویسنده و کارگردان: فریدون ولایی ، مراغه
41- سیاحتنامه چاکردوله دوم ، نویسنده و کارگردان: فرهاد نقد علی
42- سیزده ، نویسنده: عباس عبدا..زاده ، کارگردان: تینو صالحی
43- طعم آلوی جنگلی ، نویسنده وکارگردان: نوشین تبریزی
44- فولاد هرگززنگ نمی زند ، نویسنده:سیروس همتی، کارگردان:رویا کاکاخانی
45- قرار ، نویسنده و کارگردان: سیامک احصایی
46- کابوس وقتی کاپوچینو تمام میشود ، نویسنده و کارگردان: میلاد اکبر نژاد
47- کهنه سرباز ، نویسنده و کارگردان: علی محمد رادمنش
48- مرخصی برای چند روز ،نویسنده و کارگردان: رئوف دشتی ، مشهد
49- مرد مقابل ، نویسنده: هاله مشتاقی نیا ، کارگردان: سیما تیرانداز
50- مرکب خوانی و ارکستر مردگان ، نویسنده: حمید رضا نعیمی ، کارگردان: محمود رضا رحیمی
51- من پانزده سال گریه نکردم ، نویسنده و کارگردان: سید علی موسویان
52- نقد و بررسی فحش و کتک با نگاهی به اونجا تا اینجا، نویسنده و کارگردان : کاوه مهدوی
53- ننه دلاور بیرون پشت در ، نویسنده و کارگردان: سجاد افشاریان
54- نیلوفر مرداب،نویسنده: ترانه برومند، کارگردان: برکه فروتن
55- الهه ، نویسنده: سیروس همتی ، کارگردان: جلال خباز
56- هوراشیو تردید نکن ، نویسنده: سعید هاشمی پور ، کارگردان: عباس اقسامی
57- وقتی وودی آلن مادام بواری را ترجیح می دهد ، نویسنده: سجاد افشاریان ، کارگردان: عاطفه تهرانی
 
آثار راه یافته به مسابقه ایران و بین‌الملل جشنواره پس از بررسی مجدد از میان آثار بخش‌های مختلف جشنواره، اعلام خواهد شد.
 
کد مطلب 1779541

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