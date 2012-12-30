به گزارش خبرگزاری مهر، آثار نهایی راهیافته به بخشهای نگاه تازه، تجربههای نو و ایران به شرح زیر اعلام شده است:
آثار بخش نگاه تازه
1- تولد یک پروانه، نویسنده و کارگردان :عامر مسافرآستانه
2- جنون سرعت، نویسنده: نوید جهانزاده ، کارگردان: نوید جهانزاده –غزاله رشیدی
3- خشت خام خانه، نویسنده: علی اصغری،کارگردان: زری کریمی
4- دور برگردان، نویسنده و کارگردان: عارفه عنایتی
5- زمان لرزه، نویسنده: اصغر گروسی ، کارگردان: مهدی صباغی
6- سیزده، نویسنده: سیاوش پاک راه، کارگردان: روزبه سجادی حسینی
7- عمو قاتل و برادران، نویسنده و کارگردان: شیرین نظری
8- من از ارتفاع می ترسم ، نویسنده و کارگردان :احسان اکبر نژاد
9- هیچ کس ، نویسنده و کارگردان: رویا افشار
10- وقتی دنیا سبز بود ، نویسنده: سام شپارد- (مترجم:پگاه فردیار)، کارگردان: محمد بنان
2- جنون سرعت، نویسنده: نوید جهانزاده ، کارگردان: نوید جهانزاده –غزاله رشیدی
3- خشت خام خانه، نویسنده: علی اصغری،کارگردان: زری کریمی
4- دور برگردان، نویسنده و کارگردان: عارفه عنایتی
5- زمان لرزه، نویسنده: اصغر گروسی ، کارگردان: مهدی صباغی
6- سیزده، نویسنده: سیاوش پاک راه، کارگردان: روزبه سجادی حسینی
7- عمو قاتل و برادران، نویسنده و کارگردان: شیرین نظری
8- من از ارتفاع می ترسم ، نویسنده و کارگردان :احسان اکبر نژاد
9- هیچ کس ، نویسنده و کارگردان: رویا افشار
10- وقتی دنیا سبز بود ، نویسنده: سام شپارد- (مترجم:پگاه فردیار)، کارگردان: محمد بنان
آثار بخش تجربههای نو
11- ابرهای باران زا، نویسنده:علی حاتمی نژاد، کارگردان:مانلی حسین پور
12- آمینون ، نویسنده: امیر شفیعی ، کارگردان: مرتضی آقا حسینی
13- تب ، نویسنده و کارگردان: حمید شریف زاده
14- دعوت به یک مهمانی سوال،نویسنده و کارگردان:رسول نقوی
15- دومینوی الهی ، نویسنده و کارگردان: مهدی امین لاری
16- رابینسون کروزوئه،نویسنده: حمیدرضا نعیمی،کارگردان:میلاد نیک آبادی
17- رویاها ، نویسنده و کارگردان: علی مقتصدی، کرج
18- ساعت بی عقربه ، نویسنده: فرزانه سهیلی، کارگردان: سمانه زندی نژاد
19- شب به خیر کوچولو ، نویسنده: حسن عابدی ، کارگردان: فرشاد منظوفی نیا
20- لامپ ، نویسنده و کارگردان: سیاوش پاک راه
21- مثل آب برای شکلات،نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی ، ابوموسی
22- مکبث، اقتباس:ملودی آرام نیا ، کارگردان: ملودی آرام نیا
23- هفت خوان ، نویسنده و کارگردان: پیام عزیزی
12- آمینون ، نویسنده: امیر شفیعی ، کارگردان: مرتضی آقا حسینی
13- تب ، نویسنده و کارگردان: حمید شریف زاده
14- دعوت به یک مهمانی سوال،نویسنده و کارگردان:رسول نقوی
15- دومینوی الهی ، نویسنده و کارگردان: مهدی امین لاری
16- رابینسون کروزوئه،نویسنده: حمیدرضا نعیمی،کارگردان:میلاد نیک آبادی
17- رویاها ، نویسنده و کارگردان: علی مقتصدی، کرج
18- ساعت بی عقربه ، نویسنده: فرزانه سهیلی، کارگردان: سمانه زندی نژاد
19- شب به خیر کوچولو ، نویسنده: حسن عابدی ، کارگردان: فرشاد منظوفی نیا
20- لامپ ، نویسنده و کارگردان: سیاوش پاک راه
21- مثل آب برای شکلات،نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی ، ابوموسی
22- مکبث، اقتباس:ملودی آرام نیا ، کارگردان: ملودی آرام نیا
23- هفت خوان ، نویسنده و کارگردان: پیام عزیزی
ج: آثار بخش ایران
24- آخرین حکایت فرهاد ، نویسنده: مهدی میر باقری ، کارگردان: علی اصغر راسخ راد
25- آرش کمانگیر ، نویسنده و کارگردان: مسعود دلخواه
26- افسون بر تخت نشستن ماکان تیره بخت،نویسنده وکارگردان: سعید شهریار،یزد
27- آن سُم ها سرگذشتمان نبشت، نویسنده وکارگردان: خسرو امیری
28- بن بست هنرمند پلاک 8 ، نویسنده و کارگردان : مالک حد پور سراج
29- بیوه های غمگین سالار جنگ ، نویسنده: محمد امیر یار احمدی ، کارگردان: شهاب الدین حسین پور
30- پوتین های عمو بابا، نویسنده و کارگردان:شهرام کرمی
31- پینوکیو دروغ بگو ، نویسنده: فرهاد نقدعلی ، کارگردان: فرهاد تجویدی
32- تعزیه اشباح بر دریای پارس ، نویسنده : حسین زارعی ، کارگردان: حیدر مظفری، بوشهر
33- تکیه بر دیوار نمناک ، نویسنده و کارگردان: غلامحسین دولت آبادی
34- داستان ناتمام ، نویسنده : محمد منعم ، کارگردان : بهنام علی بخش
35- راکب ،نویسنده : جمشید خانیان ، کارگردان :کوروش زارعی
36- رام کردن زن سرکش ، نویسنده و کارگردان: مریم کاظمی
37- رستاخیز غریب ، نویسنده و کارگردان: خیرا...تقیانی پور
38- روز سیاوش ، نویسنده و کارگردان: شکر خداگودرزی
39- زمستان در آتش ،نویسنده : مهدی میر باقری ،کارگردان: حسن سرچاهی ،شاهرود
40- سایه ها و باد ، نویسنده و کارگردان: فریدون ولایی ، مراغه
41- سیاحتنامه چاکردوله دوم ، نویسنده و کارگردان: فرهاد نقد علی
42- سیزده ، نویسنده: عباس عبدا..زاده ، کارگردان: تینو صالحی
43- طعم آلوی جنگلی ، نویسنده وکارگردان: نوشین تبریزی
44- فولاد هرگززنگ نمی زند ، نویسنده:سیروس همتی، کارگردان:رویا کاکاخانی
45- قرار ، نویسنده و کارگردان: سیامک احصایی
46- کابوس وقتی کاپوچینو تمام میشود ، نویسنده و کارگردان: میلاد اکبر نژاد
47- کهنه سرباز ، نویسنده و کارگردان: علی محمد رادمنش
48- مرخصی برای چند روز ،نویسنده و کارگردان: رئوف دشتی ، مشهد
49- مرد مقابل ، نویسنده: هاله مشتاقی نیا ، کارگردان: سیما تیرانداز
50- مرکب خوانی و ارکستر مردگان ، نویسنده: حمید رضا نعیمی ، کارگردان: محمود رضا رحیمی
51- من پانزده سال گریه نکردم ، نویسنده و کارگردان: سید علی موسویان
52- نقد و بررسی فحش و کتک با نگاهی به اونجا تا اینجا، نویسنده و کارگردان : کاوه مهدوی
53- ننه دلاور بیرون پشت در ، نویسنده و کارگردان: سجاد افشاریان
54- نیلوفر مرداب،نویسنده: ترانه برومند، کارگردان: برکه فروتن
55- الهه ، نویسنده: سیروس همتی ، کارگردان: جلال خباز
56- هوراشیو تردید نکن ، نویسنده: سعید هاشمی پور ، کارگردان: عباس اقسامی
57- وقتی وودی آلن مادام بواری را ترجیح می دهد ، نویسنده: سجاد افشاریان ، کارگردان: عاطفه تهرانی
آثار راه یافته به مسابقه ایران و بینالملل جشنواره پس از بررسی مجدد از میان آثار بخشهای مختلف جشنواره، اعلام خواهد شد.
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