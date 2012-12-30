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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

محمدی به مهر خبرداد:

قهرمانی تیم راگبی استان فارس در مسابقات ساحلی کیش

قهرمانی تیم راگبی استان فارس در مسابقات ساحلی کیش

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته راگبی استان فارس گفت: تیم راگبی باشگاه اوتانا فارس به نمایندگی از استان در مسابقات راگبی ساحلی کشور در جزیره کیش شرکت کرد و توانست با اختلاف فاحش قهرمان مسابقات شود.

 مجبد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  مسابقات راگبی ساحلی کیش با حضور 12 تیم از سراسر کشور در کیش برگزار  شد که در نهایت تیم های فارس و گیلان به فینال رسیدند و در مسابقه پایانی فارس با  کسب نتیجه 9بر 2 برسکوی قهزمانی ایستاد.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود بودجه و نداشتن اسپانسر در این مسابقات تیم منتخب راگبی فارس به دلیل مشکلات مالی و نداشتن اسپانسر شرکت نکرد اما در تیم باشگاهی اوتانا که به نمایندگی از استان در رقابت ها شرکت کرده بود 30 درصد از بازیکنان  تیم راگبی استان فارس حضور داشتند.

رئیس کمیته راگبی استان فارس تصریح کرد: راگبی فارس قدرت اول کشور در این رشته است به گونه ای که اگر تیم فارس در مسابقات آسیای و حتی جهانی شرکت کند می تواند نتایج بسیار موفقی را برای کشور کسب کند.

کد مطلب 1779542

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