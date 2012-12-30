قهرمانی تیم راگبی استان فارس در مسابقات ساحلی کیش

مجبد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات راگبی ساحلی کیش با حضور 12 تیم از سراسر کشور در کیش برگزار شد که در نهایت تیم های فارس و گیلان به فینال رسیدند و در مسابقه پایانی فارس با کسب نتیجه 9بر 2 برسکوی قهزمانی ایستاد.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود بودجه و نداشتن اسپانسر در این مسابقات تیم منتخب راگبی فارس به دلیل مشکلات مالی و نداشتن اسپانسر شرکت نکرد اما در تیم باشگاهی اوتانا که به نمایندگی از استان در رقابت ها شرکت کرده بود 30 درصد از بازیکنان تیم راگبی استان فارس حضور داشتند.

رئیس کمیته راگبی استان فارس تصریح کرد: راگبی فارس قدرت اول کشور در این رشته است به گونه ای که اگر تیم فارس در مسابقات آسیای و حتی جهانی شرکت کند می تواند نتایج بسیار موفقی را برای کشور کسب کند.