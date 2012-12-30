به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال 13 تا 23 مهرماه سال جاری در 6 بخش اصلی و 4 فرعی در محل مصلی تهران برپا و شب گذشته مراسم اختتامیه این جشنواره همراه با معرفی برگزیدگان و رونمایی از دو طرح ملی در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم که در آن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند، از معصومه بخشی پور - خبرنگار سرویس فناوریهای نوین خبرگزاری مهر به دلیل پوشش مطلوب اخبار این حوزه تقدیر و قدردانی شد.

در این مراسم خبرگزاری های فارس، ایسنا و ایکنا نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

از میان 4500 اثر رسیده به این جشنواره موتور جستجوی "سلام" نشان عالی سرآمد را دریافت کرد و چهار اثر در حوزه پایگاه‌های اینترنتی و رسانه‌های برخط، نرم افزارهای رسانه ای، بازی های رایانه ای و هنر دیجیتال نشان زرین این جشنواره را دریافت کردند.