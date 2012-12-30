سعید سلطانی در گفتگو با مهر از طرح خودکفایی گوشت با عنوان "طرح تأمین گوشت مورد نیاز مردم و تنظیم بازار گوشت قرمز از منابع داخلی" نام برد و تأکید کرد: در هفته جاری نهاده های تعیین شده برای اجرای طرح در اختیار دامدران مشارکت کننده قرار می گیرد و تا پایان سال آینده می توانیم به خودکفایی گوشت در داخل و صادرات آن به خارج برسیم.

وی اجرای این طرح را در کاهش قاچاق دامهای سبک نارس گوسفند بسیار موثر دانست و ادامه داد: با اجرای طرح نه تنها دامداران می توانند نهاده ها را با قیمت مناسب تأمین و تولیدات خود را در قالب خرید تضمینی به فروش برسانند بلکه ارزآوری خوبی برای کشور خواهد داشت و باعث افزایش اشتغال نیز در کشور می شود.



رئیس اتحادیه دامداران ضمن اظهار امیدواری نسبت به ثابت ماندن قیمت نهاده‌های مورد نیاز دامداران، گفت: در ابتدای هر سال، جو با قیمت 590 تومان، ذرت 600 تومان و سبوس با احتساب هزینه های سرکیسه دوزی 270 تومان در اختیار دامدار قرار می گیرد که پول سبوس را نقدا باید پرداخت کنند اما پول جو و ذرت، زمانی که تولیدات خود را تحویل می دهند از قیمت گوشت کاسته می شود.



سلطانی در رابطه با قیمت خرید تضمینی گوشت‌های تولیدی اظهارداشت: قیمت نهاده ها و سایر عوامل موثر در تولید را در نرم افزار مخصوص این کار وارد می کنیم و قیمت خرید تضمینی محصول تعیین می شود.



وی با بیان اینکه این طرح در 13 استان کشور اجرا می شود، ابراز امیدوار کرد 70 درصد هزینه های تولید ثابت بماند. سلطانی ادامه داد: 30 درصد باقی مانده مربوط به اختلاف قیمت‌های سال جدید اعم از افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه گاز و برق است، ضمن اینکه اگر 15 درصد از 30 درصد مذکور هم افزایش قیمت داشته باشیم، در کل میزان افزایش قیمتها 5 درصد خواهد بود.



رئیس اتحادیه دامداران کشور نرخ امروز خرید لاشه گوسفند از دامدار را 16 هزار تومان و گاو را 15 هزار و 800 تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ در برخی از استانها کمی بالا و برخی پایین است اما در پایتخت نرخ خرید از دامدار، 10 درصد بیش از قیمت مذکور است و تا محصول به دست مغازه دار و مصرف کننده برسد با افزایش تقریبا 50 درصدی قیمت مواجه هستیم.



سلطانی در پایان اظهارات خود ضمن امیدواری مجدد نسبت به اجرای موفقیت آمیز طرح خودکفایی گوشت، خاطرنشان کرد: کیفیت تولیدات دامی در ایران به قدری بالا است که کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضر هستند که محصولات این بخش را با 2برابر قیمت خریداری کنند، ضمن آن که گوشت گوساله در ترکیه از بازار خوبی برخوردار است.