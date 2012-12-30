فرماندار سراوان خواستار پیگیری سریع حل معضل سوخت این شهرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر چاکرزهی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته مبارزه با کالای قاچاق و سوخت سراوان اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن این شهرستان، قاچاق سوخت مشکلات زیادی را در این منطقه به وجود آورده است.

وی گفت: به دلیل هم مرز بودن سراوان با پاکستان، باید تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق سوخت در این منطقه مرزی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه مسئله سوخت در مناطق مرزی از موارد اجتناب ناپذیری است که پرداختن به آن حائز اهمیت ویژه است، افزود: در این راستا کمیته‌ های مبارزه با کالای قاچاق و ارز و سوخت باید در این شهرستان فعال شوند.

فرماندار سراوان بیان داشت: موضوع جلوگیری از قاچاق سوخت تنها مربوط به یک ارگان و یا اداره خاصی نیست بلکه همگان وظیفه دارند به منظور جلوگیری از هدر رفت این سرمایه ملی از طریق مرزها همکاری و مشارکت نمایند.

وی گفت: باید نظارت بر جایگاه‌ ها به صورت محسوس و غیر محسوس انجام و با متخلفان و قاچاقچیان سوخت برخورد جدی صورت پذیرد.

وی از مسئولان خواست تا نسبت به تامین و پیگیری سوخت مورد نیاز مردم سراوان به موقع اقدام کنند تا در فصل سرما با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم.