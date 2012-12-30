به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مبلمان و لوستر با شرکت 15 گروه تولید از مناطق مختلف کشور در انبار غله گنبدکاووس درحال برگزاری است.

بالا بودن قیمت مواد اولیه و هزینه ها از مهمترین مشکلات تولید کنندگان مبل در گفتگو با مهرعنوان شد.

علی محمد خانی تولید کننده مبلمان در تهران در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین مشکل صنعت مبلمان در کشور را نوسانات قیمتها بیان کرد.

وی اظهار داشت: هر روز قیمت اجناس و مواد اولیه بالا می رود و در این بین ایجاد این نمایشگاه هر چند راهی برای حمایت از تولیدکنندگان است ولی در مجموع سبب کسادی بازار می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به بالا بودن هزینه های تولید مبلمان، برگزاری سالانه سه تا چهار نمایشگاه به ضرر تولید کنندگان است، زیرا این نمایشگاهها بازده اقتصادی چندانی ندارند.

کاظم خان بابایی دیگر تولید کننده مبلمان نیز با اشاره به بالا بودن قیمت مواد اولیه عنوان کرد: در گذشته این مواد اولیه بصورت اقساطی در اختیار تولید کننده قرار می گرفت ولی اکنون شرکتهای تامین کننده این مواد، به فروش نقدی آن می پردازند.

وی با اشاره به تاثیر نمایشگاه ها در تعدیل قیمت ها بیان داشت: اگر نمایشگاهها بدون واسطه و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شود، رغبت تولیدکنندگان برای شرکت در این نمایشگاهها بیشتر می شود زیرا هزینه و اجاره غرفه ها در این صورت کمتر خواهد بود.

محمدرضا میرداوندی یک تولیدکننده مبلمان از تهران نیز با اشاره به اینکه فروش مواد و مایحتاج صنعت مبلمان بصورت نقدی شده است، افزود: متاسفانه این اجناس دیگر کیفیت قبلی را ندارند.

محسن عامریان از تولید کنندگان مبل در گنبد با بیان اینکه حضور تولید کندگان بومی در این نمایشگاه کمرنگ است، گفت: بیشتر شرکت کنندگان در این نمایشگاه غیر بومی هستند.

وی اظهار داشت: برخی مواقع پیش می آید که تولیدکننده در نمایشگاه کالایی را به خریدار نشان می دهد ولی بعد کالایی دیگر را تحویل می دهد که این مشکل در نمایشگاهها دیده می شود.

مجتبی کاووسی مدیر نمایشگاه مبلمان و لوستر گنبدکاووس نیز گفت: این نمایشگاه هر روز از ساعت 15 به بعد برای بازدید علاقمندان دایر است.

وی افزود: 15 گروه تولید کننده در این نمایشگاه که توسط اتحادیه مبل فروشان شهرستان دایر شده است، شرکت دارند و تولیداتشان را با 10 تا 20 درصد تخفیف عرضه می کنند.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.