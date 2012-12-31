زمینی برایم نمانده که بفروشم و کتاب چاپ کنم!

عبدالحمید ترابی، پژوهشگر فرهنگ عامه از تدوین کتاب تازهای از خود با عنوان «باغشهر فین» خبر داد و گفت: این کتاب پس از تالیف فرهنگنامه مردم فین و مارم که به بررسی آداب و رسوم و فرهنگ مردم این منطقه از هرمزگان میپرداخت کتاب جدیدم را به موضوع تبارشناسی مردم این منطقه نوشتم.
وی ادامه داد: در این کتاب تمام آنچه زندگی روزانه مردم این منطقه را شکل میدهد اعم از زندگی در دروان جوانانی، شغلهای رایج، مراسمات و آئین ازدواج، عُرفهای موجود در میان مردم منطقه، زیارتگاهها، مراسمهای مذهبی و حتی نوع برخورد و نگاه مردم منطقه به درخت نخل به عنوان یکی از جلوههای حیات در این منطقه توجه شده است.
ترابی درباره وضعیت انتشار این اثر نیز گفت: فرهنگنامه قبلی را با فروش زمینهای اجدادیام و با صرف هزینه 6 میلیون تومان از سوی نشر همسایه در تهران منتشر کردم، اما کتاب همانطور که فکرش را میکردم با حمایت روبرو نشد و در نتیجه تنها دو میلیون از سرمایه انتشار آن بازگشت. برای انتشار این کتاب دوم هم دوباره گرفتار همان مشکل شدهام و پولی برای انتشارش نیست.
وی افزود: ناشر مشکلی برای انتشار کتاب ندارد، اما کتاب را تنها با هزینه شخص من منتشر میکند و من هم فعلا بودجهای برای این کار ندارم.
این پژوهشگر هرمزگانی ادامه داد: هرکس طالب کتاب فرهنگنامه مردم فین بود به نوعی آن را از من هدیه گرفت و پولی برایش پرداخت نکرد. خب طبیعی است که من هم نتوانم با این وضعیت کتابم را منتشر کنم. من یک رمان هم نوشتهام با حجم تقریبی 130 صفحه، اما ناشر به من میگوید وقتی رمانت 400 صفحه شد بیاور تا من چاپ کنم. فکر میکنم اگر کتاب داستان با قطع جیبی و با تعداد صفحات کم منتشر شود میتواند خواندنی باشد، اما گویا ناشران اینطور نمیپسندند.
نظر شما