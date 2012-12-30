1300 تن نمک برای پاکسازی معابر اردبیل ذخیره سازی شد

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: علاوه بر این میزان بیش از دو هزار تن نیز با همکاری دستگاه های اجرایی و خدماتی اردبیل و استان برای استفاده در محورهای برون شهری ذخیره و دپو شده است.

وی با بیان اینکه این میزان نمک در مناطق مختلف شهری، خیابانها، پلهای غیرهمسطح و... ذخیره سازی شده است، بر لزوم دقت و اتخاذ تدابیر فنی در نمک پاشی معابر عمومی تاکید کرد.

شهردار اردبیل افزود: کیفیت نمک مصرفی و استفاده از دستگاه نمک پاشی باید طوری باشد که کمترین صدمه و آسیب را به آسفالت وارد کند تا هزینه های هنگفتی را برای شهرسداری ایجاد نکند.

وی همچنین از بسیج امکانات این نهاد برای بارش برف و یخبندان خبر داد و ادامه داد: در حوزه‌ خدمات شهری 16 دستگاه گریدر ، 25 دستگاه لودر و 85 دستگاه کمپرسی آماده خدمات رسانی در بارشهای سنگین زمستانی هستند.

بدری با اشاره به دقت و سرعت عمل شهرداری اردبیل برای پاکسازی پلهای غیرهمسطح و رعایت نقاط ایمنی در بزرگراهها تصریح کرد: وضعیت جوی در فصول سرد سال بویژه بارندگی در ترافیک درون شهری تاثیرگذار است، بنابراین باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

به گفته وی کنترل عبور و مرور و مدیریت صحیح ترافیک و ایمن سازی سطح خیابانها، پلهای غیر هم سطح و تقاطع مراکز پرتردد درحوزه داخل شهری نیازمند آمادگی و همکاری سایر نهادهای خدماتی و امدادی است.

