مصرف داخلی فرش چهار محال و بختیاری در کشور افزایش یافته است

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مصرف داخلی تولیدات فرش در این استان در کشور افزایش یافته است، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت فرش ماشینی مردم بیشتر رو به فرش های دستباف آورده اند.

وی با بیان اینکه صادرات فرش در از استان به دلیل اینکه از گمرک استان صادر نمی شود مشخص نیست، بیان داشت: 80 درصد فرش استان از استان های همجوار به کشور های دیگر صادر می شود.

شیخ با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 996 نفر از قالیبافان استان به تامین اجتماعی معرفی شده اند، اذعان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری دو پروانه تولید غیر متمرکز و سه هزار و 112 کارت قالی بافی توسط اتحادیه صنف صادر شده است.

سر پرست اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری با بیان اینکه واحد های بازرسی شده فرش در استان در شش ماهه نخست سال جاری 40 مورد بوده است، عنوان کرد: استفاده از سرانه های جمعی در راستای معرفی فرش استان 35 مورد برنامه بوده است.