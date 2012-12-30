"طاهری" پیشکسوت مطبوعات کشور و گیلان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، این پیشکسوت مطبوعات پس از سالها تحمل بیماری سر انجام امروز دعوت حق را لبیک گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مراسم تشییع پیکر خبرنگار ارزشی استان گیلان "علی طاهری" ساعت 10 صبح دو شنبه یازدهم دی ماه جاری از روبروی مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیای(ص) رشت برگزار خواهد شد.

علی طاهری متولد سال 1332 تهران است، دوران دبستان و دبیرستان را در تهران گذراند، لیسانس علوم تربیتی را از دانشگاه تهران گرفت.

وی به کتاب و کتابخانه عشق می ورزید این بود که لیسانس کتابداری را هم از دانشگاه تهران اخذ کرد. مدت ها در صدا و سیمای تهران مشغول کار شد.عشق به گیلان، باران و شالیکاران زحمتکش گیلانی آنچنان جذبش کرد که به ناگهان سر از رشت درآورد و در اداره ارشاد اسلامی گیلان مسئولیت امور فرهنگی را به عهده گرفت.

همچنین در سال 64 موفق به اخذ نشریه ماهنامه "کادح" شد و با صمیمیت و به دور از ریا و تزویر اهل ادب و قلم و تعداد زیادی از جوانان را فرا خواند و دفتر نشریه " کادح" کانون فرهنگی آن زمان شد.