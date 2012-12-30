به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم ویژه اتخاذ شده، مقرر شده است قیمت‌گذاری طلا و سکه که تاکنون برمبنای ارز آزاد بود، از این پس برمبنای ارز مبادلاتی باشد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای به روسای اتحادیه طلا و جواهر در استانهای کشور خبر تصمیم ویژه مبنی بر تغییر نحوه قیمت‌گذاری طلا و سکه را اعلام کرده است.

در حالی در نامه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر به تغییر نحوه قیمت‌گذاری طلا و سکه با ارز مبادلاتی براساس "دستور مقامات اقتصادی کشور" اشاره شده است که یک مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: از نظر این بانک، قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود.

حال پرسشی که مطرح است اینکه برندگان و بازندگان تغییر نحوه قیمت‌گذاری طلا و ارز چه کسانی یا دستگاه‌هایی هستند؟ در این باره باید به نکات ذیل توجه داشت:

1. تغییر شرایط قیمت‌گذاری طلا و سکه و جایگزینی دلار مبادلاتی به جای دلار آزاد در این باره، می‌تواند این بازار را از نوسانات شدید ارزی - از این پس - نجات دهد. یادمان نرفته است که آشفتگی بازار ارز در زمستان 90 و مهرماه 91 ، قیمت طلا و سکه را چگونه آشفته کرد و سودهای هنگفت بادآورده در جیب برخی‌ها ریخت. به عبارت دیگر، از این پس قیمت سکه و طلا فقط با تغییر قیمت طلا در بازار جهانی و ارز مبادلاتی دچار نوسان می‌شود.

2. با اجرای درست این تصمیم، می‌توان انتظار داشت بخشی اعظمی از نقدینگی سرگردان از این بازار - در صورت مدیریت دقیق و کارشناسی دولت با محوریت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی- خارج و به سمت بازار سرمایه یا بانکها سرازیر شود.

3. ثبات و آرامش بازار طلا و سکه می‌تواند برای جوانان و عروس و دامادها خوشحال کننده باشد و یقینا این ثبات و آرامش، تشویق کننده جوانان برای ازدواج زودتر خواهد بود. افزایش شدید و ناگهانی قیمتها در بازار طلا در شرایط فعلی به نوعی به یک دغدغه برای جوانان به منظور ازداوج تبدیل شده است که با تغییر شرایط قیمت‌گذاری طلا و ثبات و آرامش در این بازار، این دغدغه می‌تواند رفع شود.

4. دو نگرانی در این باره وجود دارد که هردو به نوعی به مدیریت دولت بستگی دارد؛ نخست قاچاق طلا و دیگر سرانجام نقدینگی سرگردان است. به عبارتی، گفته می‌شود با تغییر شرایط فعلی قیمت‌گذاری طلا، از سویی قاچاق آن افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، به دلیل پایان زندگی با سودهای بادآورده در این بازار، نقدینگی سرگردان به بازارهایی همچون مسکن برود؟ به هرحال، مدیریت درست و کارشناسی دولت می‌تواند این نگرانی‌ها را برطرف کند.

5. برخی‌ها در این شرایط بحث دونرخی شدن قیمت طلا و سکه را با تغییر شرایط قیمت‌گذاری مطرح می‌کنند که نوعی گمراهی است، زیرا فرمول قیمت‌گذاری سکه و طلا مشخص است و کارمزدها هم معلوم.

6. بانک مرکزی که تاکنون قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها را با بخشنامه‌های متعدد، زیرچتر مرکز مبادلات ارزی برده است، حال خودش هم برای عرضه طلا باید زیرچتر این مرکز قرار بگیرد، البته مقاومتی‌هایی در این بانک و در بخش‌هایی از صنف طلافروشان مشاهده می‌شود که عرضه طلا با نرخ بازار آزاد همچنان باقی بماند.

حال این سئوال وجود دارد که چرا این بانک مبنای قیمت‌گذاری در کشور را مرکز مبادلات ارزی قرار می‌دهد اما وقتی نوبت خود بانک مرکزی می‌رسد، زیربار آن نمی‌رود.

*مجتبی قمری وفا