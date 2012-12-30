تجلیل از تلاشگران عرصه سوادآموزی در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در این مراسم که نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، طی سخنانی در جمع فرهنگیان به سالروز 9 دی اشاره و از این روز به عنوان یک روز حماسی در تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد.

ابراهیم نکو همچنین از مسئولان خواست که قدر و منزلت چنین مردمان انقلابی را بدانند و افزود: باید وجود چنین مردم مومن و انقلابی ارج نهاده شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بهارستان نیز ضمن تبریک سالروز9 دی که منجر به حماسه جاودان مردم ایران اسلامی شد، عنوان کرد: در هفته سوادآموزی از سوی اداره ویژه برنامه هایی در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

سید ضیاء چراغی اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته این شهرستان توانست در حوزه سواد آموزی به رتبه پنج پله ای در بین مناطق استان ارتقا یابد.

این مسئول آموزشی روند رو به رشد سواد آموزی را در سطح شهرستان به ویژه بخش گلستان را بین سایر شهرستانهای استان مثبت ارزیابی کرد.

در پایان این مراسم از تلاشگران عرصه نهضت و سواد آموزی با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.