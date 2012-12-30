توجه ویژه به مسائل فرهنگی در صنعت آب و برق/ لزوم تغییر سبک تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یزدان پرست ظهر یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر صنعت آب و برق گلستان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی افزود: امروزه هر چه داریم از سید الشهدا است، وقتی رهبر بزرگ هندوستان که یک آتش پرست است، می خواهد از سیطره استعمار رهایی پیدا کند به امام حسین (ع) اقتدا می کند.

وی بیان کرد: در تاریخ بشریت کسی مانند حسین بن علی(ع) وجود ندارد و در واقع هر چقدر مشکلات مردم افزایش پیدا می کند، هجوم مردم به این سمت بیشتر می شود .

حجت الاسلام یزدان پرست با اشاره توطئه های دشمنان در کشور ابراز کرد: در گذشته قراردادهای ننگینی پادشاهان بستند که باعث شد بخش های بسیاری از کشور ما از دست برود، در تنها جنگی که حتی وجبی از خاک ما به دست دشمنان نیفتاد، جنگ سخت ایران و عراق بود .

وی ادامه داد: بعد از جنگ، دشمن وارد جنگ نرم و تبلیغاتی شد و از طریق ماهواره ها، اینترنت و سایت های مختلف شروع به هجمه علیه ارزشها کرده است.

وی اظهار داشت: در جنگ نرم بمباران تبلیغاتی می کنند و با ابزارهای متعدد سعی می کنند مردم را با خود همراه کنند، در این راستا باید شیوه های جدیدی را برای مقابله به کار ببریم.

مسئول فرهنگی و دینی وزارت نیرو عنوان کرد: نهی از منکر این نیست که فقط به خانم ها بگوییم حجابشان را رعایت کنند بلکه دروغ، تهمت، رشوه و ریا و خیلی چیزهای دیگر جزء گناهان بزرگ بوده و نیاز است در این گونه موارد هم به امر به معروف توجه شود.ا باید سعی کنیم فضای کشور را از فضای عطر انگیز معنویت پر کنیم و جامعه را به سمت معروف ها هدایت کنیم.

وی گفت: در حال حاضر دشمن از اسلام و روند افزایش مسلمین احساس وحشت کرده و ما باید سعی کنیم با تبلیغات درست این روند افزایش را بیشتر کنیم.

یزدان پرست افزود: امروز جوانان از ما علت می خواهند و باید سعی کنیم با ارائه دلیل، زیبایی ها را به آنها بگوییم و از بدی ها آنها را دور کنیم، این یکی از راه های مقابله با جنگ نرم در کشور است.

وی بیان کرد: دشمن در جنگ نرم با شکست مواجه شده است ولی باید طوری برنامه ریزی کنیم که دشمن در جنگ اقتصادی که علیه ما آغاز کرده نیز شکست را تجربه کند.

یزدان پرست ادامه داد: مردم از درک و فهم بالایی برخوردار هستند و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاه والایی است که می توان به این وسیله در عرصه جنگ اقتصادی هم پیروز باشیم.

وی با اشاره به حادثه ی 9 دی 88 ابراز کرد: قائله 88 اساس و بنیان آن طرحی بود که از طرف غربی ها بنیان شده بود که خوشبختانه با شکست مواجه شد و انصافا هم حرکت مردم در این روز بسیار عظیم بود و دشمن را به فکر واداشت .