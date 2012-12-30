مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس قصرشیرین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر قصرشیرین در حاشیه برگزاری این مانور گفت: آموزش های لازم در خصوص نحوه پناه گیری و خروج اضطراری از مدرسه و کلاس درس در مواقع بحران و وقوع زلزله احتمالی در این مانور به دانش آموزان ارایه شد تا توانایی های خود را در این خصوص به نمایش بگذارند.

مهدی حاجیمرادیان افزود: این مانور بمنظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر آن برگزار شد.

وی تصریح کرد: آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن برای ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی آنها نسبت به پدیده های طبیعی از دیگر اهداف برگزاری مانور بوده است.

حاجیمرادیان اظهار کرد: ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله از دیگر اهداف اجرای این مانور در مدارس قصرشیرین است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، این ششمین مانور ایمنی در برابر زلزله است که در مدارس شهرستان قصرشیرین برگزار می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر قصرشیرین تاکید کرد: آموزش های پایه و عمومی برای دانش آموزان از سوی جمعیت انجام شده تا آن ها با فراگیری این آموزش ها بتوانند توان خود را در فضای مجازی به نمایش بگذارند.

وی در پایان گفت، مانور ایمنی در برابر زلزله فرصتی شبیه سازی شده از واقعیت هاست تا بتوانند توان و آمادگی خود را در برابر حواث احتمالی محک زده و نقاط ضعف و آسیب های خود را تقویت کنند.

حاجیمرادیان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر آمادگی دارد تا با استفاده از نیروهای و امکانات خود آموزش های لازم را برای تمام ادارات، دستگاه های اجرایی و همچنین شهروندان قصرشیرین ارایه دهد.

در این مانور اعضای ستاد بحران شهرستان شامل فرمانداری، آتش نشانی، راه و شهرسازی، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری، پلیس راه با همکاری اداره آموزش و پرورش حضوری فعال حضور داشتند.

نمایشگاه حجاب و عفاف در قصرشیرین گشایش یافت

نمایشگاه عکس و پوستر حجاب و عفاف صبح یکشنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قصرشیرین گشایش یافت.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قصرشیرین در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 50 پوستر با موضوع عفاف و حجاب و جملات مزین به اثرات عفاف و حجاب از دیدگاه قرآن و بزرگان دین به معرض نمایش عموم گذاشته شده است.

فارس میرزابیگی با بیان اینکه این نمایشگاه از امروز به مدت 10 روز برپاست، افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، بصیرت بخشی به خواهران در حوزه حجاب و عفاف است.