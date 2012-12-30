به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر یک شنبه در دیدار رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه قم ضمن تجلیل از ایجاد یادمان شهدای گمنان در دانشگاه‌ها گفت: خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه ها اقدامی معنوی و بسیار خوب است.



وی پس از ارائه گزارش معاون مالی و معاون فرهنگی دانشگاه مبنی بر کمبود بودجه این دانشگاه عنوان کرد: باید به گونه ای عمل کرد که هزینه های دانشگاه را پائین آورد تا بتوان از همین مقدار بودجه بهترین استفاده صورت گیرد.



نماینده مردم قم در مجلس ضمن پیش بینی تداوم مشکل بودجه برای سال آینده گفت: احتمالا مشکل کمبود بودجه با توجه به وضعیت کنونی در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و باید علاوه بر کاهش هزینه‌ها بر تأمین منابع از سایر راه‌ها نیز اقدام کرد.



مشکل در پرداخت هزینه حق التدریس و پایان نامه‌ها



معاون مالی دانشگاه قم نیز در این دیدار طی گزارشی با بیان اینکه در کم کردن بودجه باید استثناها در نظر گرفته شود گفت: این دانشگاه 380 کارمند دارد که از این تعداد 90 نفر رسمی و 290 نفر نیز قراردادی هستند و طی سه سال گذشته یک نفر هم به این تعداد اضافه نشده است.



امیر افسر، با اشاره به اینکه از محل پرداخت سایر، 40 درصد کسر شده است گفت: بیشتر بودجه دانشگاه صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود و به علت کمبود بودجه پرداخت هزینه حق التدریس و پایان نامه‌ها نیز با مشکلاتی مواجه شده است.



افزایش بدهی دانشگاه



وی با اشاره به اینکه بدهی دانشگاه روز به روز بیشتر می‌شود گفت: جهت ساخت دانشکده فنی و مهندسی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان اعتبار برآورد شده بود که تنها 24 میلیون تومان تخصیص داده شد که عملا با این مقدار اعتبار این پروژه نمیتوانست آغاز شود.



وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم عنوان کرد: در این سفر اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون تومان برای واحد خواهران و دومیلیارد و 300 میلیون تومان برای ساخت خوابگاه مصوب شد که عملا این مقدار هنوز پرداخت نشده است.

