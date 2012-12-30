فرماندار جدید اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری و تودیع و معارفه فرماندار اردبیل گفت: تلاش هر فرد مسئول در مسند قدرت این است که از مسئولیت خود سربلند بیرون آید.

اکبر نیکزاد تصریح کرد: مسئولیت امانتی است که به یک فرد سپرده می شود و وظیفه وی انجام آن مسئولیت و وظیفه ملی به بهترین شکل ممکن است.

وی با بیان اینکه استاندار مانند سرمربی یک تیم ورزشی با انتخاب ترکیبی از بازیکنان به دنبال نتیجه مطلوب و آرمانی است، افزود: تغییر افراد در پستهای سیاسی گاها مورد نقد قرار می گیرد و این در حالی است که نیت از این تغییرات صرفا خدمات رسانی بهینه به مردم است.

به گفته استاندار اردبیل نتیجه تعویض نادرست مسئولیتها می تواند حتی منجر به جابه جایی خود استاندار شده و عملکرد خود او را زیر سوال ببرد.

وی با تاکید به اینکه حتی خود و خانواده ام را آماده تغییر احتمالی مسئولیت ام کرده ام، متذکر شد: هر یک از مسئولیتها امانتی است که هر لحظه ممکن است به شخص دیگری واگذار شود.

نیکزاد در خصوص عملکرد فرماندار پیشین اردبیل ادامه داد: فرماندار پیشین اردبیل شخصی خدمتگذار، با ذکاوت و تیزهوش است که در طول خدمت شش ساله خود کارنامه موفقی را از خود به جای گذارده است. امیدوارم شرمنده مردم اردبیل نشوم

وی با تقدیر از عملکرد یوسف اکبری طی حکمی فرماندار پیشین سرعین، کاظم دبیر را به سمت فرمانداری شهرستان اردبیل منصوب کرد.

فرماندار جدید شهرستان اردبیل نیز در این جلسه طی سخنان کوتاهی با یادآوری تغییرات مدیریتی خود در شش ساله گذشته تصریح کرد: مسئولیت قطعا یک امانت است که روزی واگذار و روزی گرفته خواهد شد.

کاظم دبیر افزود: فرماندار پیشین شهرستان اردبیل در سمت خود نتایج و تاثیرات مطلوبی بر جای گذاشته و هدف آرمانی ام این است که من نیز در این کسوت از شهروندان اردبیلی شرمنده نشوم.

در پایان این مراسم استانداری اردبیل، شورای شهر، مدیریت کتابخانه های عمومی استان و هیئتهای عزاداری با اهدای جوایز و یادبودی از خدمات یوسف اکبری تقدیر کردند.