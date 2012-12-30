دشمن نسل جوان آینده را هدف قرارداده است/بصیرت ملت ایران مقطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز همایشی تحت عنوان بصیرت با هدف بزرگداشت حماسه نهم دی ماه سال 88 به میزبانی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در کانون فرهنگی تربیت رشد برگزار شد.

در این مراسم کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسار در مجلس شورای اسلامی، حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، آخوندی معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل، هراتی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج و جمعی از مسئولان سپاه ناحیه کرج حضور داشتند.

بیعت با رهبری در انقلاب ایران مستمر است

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسار در مجلس شورای اسلامی گفت: اساسی ترین بحث در بیعت با رهبری استمرار این موضوع از سوی آحاد جامعه است.

محمد جواد کولیوند اظهار داشت: بعد از هشت سال دفاع مقدس که فرصت مناسبی برای شناسایی انقلاب توسط دشمن بود دولت سازندگی تشکیل شد و در این دولت یک انحراف کوچکی تحت عنوان تجمل گرایی به وجود آمد.

وی بابیان اینکه سند توسعه ملی در آن زمان سند توسعه ملی غرب بود، تصریح کرد: در این سند که به توسعه های کلان توجه ویژه داشت مسئولان سعی داشتند به هر ترتیبی به توسعه جهانی برسند که این موضوع باعث از بین رفتن صنایع کوچک بود.

کولیوند افزود: در دولت اصلاحات سند توسعه ملی دولت قبل با رویکردی جدید تحت عنوان گفتگو محوری ادامه پیدا کرد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دشمن در دولت اصلاحات برای به انحراف کشیدن نسل سوم و چهارم انقلاب توطئه چینی کرده و یک مثلث با سه راس فساد و فحشا، مواد مخدر و بی هویتی را برای جوانان ما طرح ریزی کرده بود.

کولیوند با اشاره به اینکه مهمترین هدف دشمن بی هویتی دینی جوان بوده و هست، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خاکریزهای جنگ در خانه های ما وجود دارد و والدین و ارگان های تربیتی موظف به توجیه جوانان با زبان خودشان هستند.

وی تاکید کرد: نباید از جوانان غافل بود، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، تبلیغات اسلامی، ارشاد و ... همه موظف هستند در مقابل پرسش های جوانان با زبان خودشان پاسخگو باشند به طوری که جوان قانع شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسار در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن نسل آینده جوان کشور را هدف قرار داده و هیچ گاه از توطئه های خود دست بر نمی دارد و ما مسئولان باید به فکر مقابله این توطئه ها و افزایش بصیرت و بینش در بین جوانان و نوجوانان آینده ساز کشور باشیم.

کولیوند بر استمرار مطالعه و نگاه منطقی در برخورد با جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: دین اسلام با داشتن کتاب قرآن و ائمه اطهار منابع غنی آموزشی و تربیتی را در اختیار دارد و می توان با پیروی از این آموزه های در تربیت نسل جوان که مهمترین هدف دشمن برای توطئه های خویش است پیروز شد.

وی افزود: تجلی حماسه نهم دی ماه در اشکال مختلف در طول عمر 34 انقلاب اسامی دیده شده است و این نشان از استمرار ولایت پذیری و ولایت مداری ملت ایران است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسار در مجلس شورای اسلامی گفت: آگاهی بخشی و بصیرت از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است و در تاریخ انقلاب می بینیم که افراد بزرگی خطا کردند و از مسیر اصلی منحرف شدند و ملت ایران با هوشیاری همیشگی خود توطئه های دشمن را خنثی کرده است.

کولیوند در انتها تاکید کرد: باید بر روی ارکان آگاهی بخشی به جوانان تفکر و تامل شود و همه با تمام تلاش خود در این مسیر حرکت کنند.