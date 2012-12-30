لزوم توجه بیشتر به مشاغل خانگی در دماوند/ بانکها حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای بانکها صبح یکشنبه با حضور علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار شهرستان دماوند و مدیران بانکهای عامل دماوند با هدف پیگیری سیاستهای اقتصادی دولت در بخش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی برگزار شد.
علیرضا قاسمی فرزاد در این مراسم گفت:مردم بصیر ایران در 9 دی ماه 88 به جهانیان نشان دادند که ذره ای در برابر کسانی که بخواهند اعتقادات اسلامی آنها را در راستای رسیدن به اهداف پوچ خود بازیچه قرار دهند، سازش نخواهند کرد.
وی افزود: امیداست، در بین اقشار مختلف به ویژه جوانان این بصیرت، آگاهی و هوشیاری روز به روز افزوده شود تا به یاری خداوند متعال و پشت سر مقام عظمای ولایت در برابر توطئه های دشمنان مانند گذشته مقابله و رویارویی کنیم.
موضوع اشتغال مورد تأکید دولت قرار دارد
فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: موضوع مهم اشتغال مورد تأکید دولت قرار دارد و یکی از راهکارهایی که در راستای ایجاد اشتغال اندیشیده شده، طرح مشاغل خانگی است.
وی ادامه داد: اعتبارات طرح مشاغل خانگی به صورت سالانه تعریف و به بانکها و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده تا با شناسایی افراد متقاضی و معرفی آنها به بانکها برای دریافت تسهیلات راه را برای اشتغال این افراد فراهم کنند.
قاسمی فرزاد عنوان داشت: طرحهایی که دولت در موضوعات اقتصادی مورد تصویب قرار می دهد و ابلاغ می شود، مسائل مربوط به منابع و موضوعات اجرایی آن را پیش بینی می کند و زیرمجموعه دولت موظف به انجام آن است.
طرح مشاغل خانگی دولت یکی از طرحهای اشتغالزایی موفق است
وی اضافه کرد: طرح مشاغل خانگی دولت یکی از طرحهای اشتغالزایی موفق است که در این طرح با اعتبار اندک فرد در محل زندگی خود شغلی را ایجاد می کند.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: ایجاد این نوع شغل در دیدگاه بانکها باید نگاه متفاوتی نسبت به راه اندازی کارگاه های بزرگ تولیدی و صنعتی داشته باشد و باید با نگاه حمایتی و خوش بینانه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اعتبارات ویژه این طرح افزود: از ابتدای اجرای طرح سهمیه هر سازمان و دستگاه و میزان اعتبار آن در بانکها مشخص شده است و بانکها باید این اعتبار را تأمین کرده و به افراد معرفی شده، طبق ضوابط تسهیلات ارائه کنند.
این مسئول یادآور شد: دستگاه های اجرایی و بانکها باید طبق برنامه ریزی انجام شده زمان مشخصی را برای پاسخگویی به متقاضیان در نظر بگیرند و خارج از این زمان ضمن گزارش اقدامات انجام شده، افرادی را که به نوعی موفق به دریافت تسهیلات نمی شوند را با دیگر متقاضیان جایگزین کنند.
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