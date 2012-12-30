لزوم توجه بیشتر به مشاغل خانگی در دماوند/ بانکها حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای بانکها صبح یکشنبه با حضور علیرضا قاسمی ‏فرزاد فرماندار شهرستان دماوند و مدیران بانکهای عامل دماوند با هدف پیگیری سیاستهای اقتصادی دولت در بخش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی برگزار شد.

علیرضا قاسمی ‏فرزاد در این مراسم گفت:مردم بصیر ایران در 9 دی ماه 88 به جهانیان نشان دادند که ذره‏ ای در برابر کسانی که بخواهند اعتقادات اسلامی آنها را در راستای رسیدن به اهداف پوچ خود بازیچه قرار دهند، سازش نخواهند کرد.

وی افزود: امیداست، در بین اقشار مختلف به ویژه جوانان این بصیرت، آگاهی و هوشیاری روز به روز افزوده شود تا به یاری خداوند متعال و پشت سر مقام عظمای ولایت در برابر توطئه ‏های دشمنان مانند گذشته مقابله و رویارویی کنیم.

موضوع اشتغال مورد تأکید دولت قرار دارد

فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: موضوع مهم اشتغال مورد تأکید دولت قرار دارد و یکی از راهکارهایی که در راستای ایجاد اشتغال اندیشیده شده، طرح مشاغل خانگی است.

وی ادامه داد: اعتبارات طرح مشاغل خانگی به صورت سالانه تعریف و به بانکها و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده تا با شناسایی افراد متقاضی و معرفی آنها به بانکها برای دریافت تسهیلات راه را برای اشتغال این افراد فراهم کنند.

قاسمی ‏فرزاد عنوان داشت: طرحهایی که دولت در موضوعات اقتصادی مورد تصویب قرار می‏ دهد و ابلاغ می ‏‏شود، مسائل مربوط به منابع و موضوعات اجرایی آن را پیش‏ بینی می‏ کند و زیرمجموعه دولت موظف به انجام آن است.

طرح مشاغل خانگی دولت یکی از طرحهای اشتغالزایی موفق است

وی اضافه کرد: طرح مشاغل خانگی دولت یکی از طرحهای اشتغالزایی موفق است که در این طرح با اعتبار اندک فرد در محل زندگی خود شغلی را ایجاد می ‏کند.

فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: ایجاد این نوع شغل در دیدگاه بانکها باید نگاه متفاوتی نسبت به راه‏ اندازی کارگاه‏ های بزرگ تولیدی و صنعتی داشته باشد و باید با نگاه حمایتی و خوش ‏بینانه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اعتبارات ویژه این طرح افزود: از ابتدای اجرای طرح سهمیه هر سازمان و دستگاه و میزان اعتبار آن در بانکها مشخص شده است و بانکها باید این اعتبار را تأمین کرده و به افراد معرفی شده، طبق ضوابط تسهیلات ارائه کنند.

این مسئول یادآور شد: دستگاه ‏های اجرایی و بانکها باید طبق برنامه‏ ریزی انجام شده زمان مشخصی را برای پاسخگویی به متقاضیان در نظر بگیرند و خارج از این زمان ضمن گزارش اقدامات انجام شده، افرادی را که به نوعی موفق به دریافت تسهیلات نمی ‏شوند را با دیگر متقاضیان جایگزین کنند.