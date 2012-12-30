285 نفر از زنان کهگیلویه داوطلبین سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالحسین موسویان زاده افزود: این زنان با توجه به داشتن سواد، برخورداری از مقبولیت اجتماعی، وقت کافی، انگیزه و علاقه به فعالیت های اجتماعی، از منطقه محل سکونت خود انتخاب و دعوت به همکاری شدند.

وی با بیان اینکه هر رابط بهداشتی، به طور متوسط 50 خانوار را در همسایگی محل سکونت خود تحت پوشش قرار می دهد، اظهار داشت: رابطین بهداشتی به صورت هفتگی در کارگاه های آموزش سلامت مادران، سلامت خانواده، سلامت جامعه و آشنایی با بیماری های شایع شرکت می کنند.

موسویان زاده ارتقای سطح سلامت جامعه شهری و روستایی، به ویژه جمعیت حاشیه نشین و محروم، ایجاد زمینه ورود زنان خانه دار به عرصه فعالیت های اجتماعی و توانمندسازی آنان در راستای امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، را مهمترین اهداف برنامه داوطلبین سلامت عنوان کرد.

گیاهخواران مراقب آهن دریافتی خود باشند

یک کارشناس تغذیه گفت: افراد گیاهخوار به دلیل احتمال ابتلا به عوارضی مانند کم خونی و ریزش مو، باید به میزان آهن دریافتی خود توجه کنند.

مصطفی رنجبر افزود: آهن موجود در گیاهانی مانند اسفناج، از نوع غیر قابل جذب بوده، در صورتى که آهن قابل جذب براى بدن از نوع آهن موجود در پروتئین هاى حیوانى است.

وی با بیان اینکه انواع رژیم های کاهش وزن، دارای مزایا و معایب خاص خود هستند، اظهار داشت: با توجه به وجود گروهی از مواد غذایی مورد نیاز بدن در محصولات حیوانی، عدم استفاده از این مواد غذایی، با عوارض نامطلوب همراه است.

این کارشناس تغذیه، با بیان اینکه چاقی بیمارى مزمنى است که به علت عدم تعادل میزان انرژى مواد غذایی و سوخت آن ایجاد می شود، عنوان کرد: وراثت، مصرف بیش از حد مواد غذایی، دریافت کالری بیش از نیاز روزانه، عدم تحرک کافی و فشارهای روحی در ایجاد این مشکل نقش مهمی دارند.

رنجبر یادآور شد: برای سنجش تعادل قد و وزن، از فرمولی به نام BMIاستفاده می شود که اعداد بیم 20 تا 25، نرمال بودن فرد و اعداد بالای 25، اضافه وزن فرد را نشان می دهد.

علی ملک حسینی رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه شد

عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج که پیش از این عنوان پدر پیوند کبد ایران را به خود اختصاص داده بود، به ریاست دوره ای انجمن پیوند اعضای خاورمیانه برگزیده شد.

سید علی ملک حسینی که افتخارات بسیاری از جمله نشان درجه یک دانش و انجام هزاران عمل پیوند کبد و کلیه را در کارنامه علمی خود ثبت کرده، با رای اعضای انجمن پیوند اعضای خاورمیانه، به مدت دو سال، ریاست این انجمن را به عهده خواهد داشت.

این امر تاثیر به سزایی در ارتقاء اعمال پیوند اعضای کشور خواهد داشت.

سید علی ملک حسینی با انجام عمل پیوند کبد دو انسان زنده، نام خود را به عنوان پدر پیوند کبد ایران در دایرة المعارف پزشکی، به ثبت رسانده است.