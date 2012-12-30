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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

اولین موزه سیار حیات وحش در زاهدان افتتاح می شود

اولین موزه سیار حیات وحش در زاهدان افتتاح می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: با شروع هفته هوای پاک از 24 تا 29 دی ماه سالجاری، اولین اتوبوس موزه حیات وحش با نام موزه سیار مکران با حضور جمعی از مدیران استانی افتتاح می شود.

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اهداف زیست محیطی و اشاعه و گسترش فرهنگ شناخت طبیعت و زیبایی های حیات وحش، این اداره کل اقدام به راه اندازی اولین موزه سیار حیات وحش نموده است.

وی گفت: در این راستا سایر سازمان ها و نهادها از قبیل شهرداری زاهدان، اتوبوسرانی، سازمان آموزش و پرورش و پلیس راهور این شهرستان موافقت های اولیه را به منظور حرکت اولین اتوبوس موزه حیات وحش و حداکثر بهره برداری از مزایای آموزشی و علمی آن انجام داده اند.

وی افزود: اولین موزه سیار حیات وحش بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و با حضور کارشناسان میط زیست جهت معرفی و آموزش در خصوص شناخت حیات وحش و اکوتوریسم طبیعی استان در مدارس و سایر امکان عمومی مستقر خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: بازدید از اولین موزه سیار مکران برای کلیه علاقمندان رایگان است.

کد مطلب 1779581

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