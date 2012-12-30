اولین موزه سیار حیات وحش در زاهدان افتتاح می شود

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اهداف زیست محیطی و اشاعه و گسترش فرهنگ شناخت طبیعت و زیبایی های حیات وحش، این اداره کل اقدام به راه اندازی اولین موزه سیار حیات وحش نموده است.

وی گفت: در این راستا سایر سازمان ها و نهادها از قبیل شهرداری زاهدان، اتوبوسرانی، سازمان آموزش و پرورش و پلیس راهور این شهرستان موافقت های اولیه را به منظور حرکت اولین اتوبوس موزه حیات وحش و حداکثر بهره برداری از مزایای آموزشی و علمی آن انجام داده اند.

وی افزود: اولین موزه سیار حیات وحش بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و با حضور کارشناسان میط زیست جهت معرفی و آموزش در خصوص شناخت حیات وحش و اکوتوریسم طبیعی استان در مدارس و سایر امکان عمومی مستقر خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: بازدید از اولین موزه سیار مکران برای کلیه علاقمندان رایگان است.