راه اندازی 10 آزمایشگاه تشخیص موادمخدر/تلاش مافیا برای ترانزیت موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی روز یکشنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه تشخیص و آنالیز مواد مخدر پلیس تهران اظهار داشت: خوشبختانه در کشور به لحاظ داشتن قواعد و قوانین موثر مقابله با مواد مخدر توفیقات زیادی داشتیم. البته قاچاقچیان نیز با ابزار مدرن و پیچیده به دنبال راههای جدید است تا به اقدامات مجرمانه ادامه دهند.

وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر بسیار با اهمیت است و باید با تمام قوا به جنگ مواد مخدر برویم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بر لزوم استفاده از روشهای جدید برای مقابله با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: نمی توانیم با روشهای سنتی به مقابله با قاچاقچیان بپردازیم چرا که با روشهای قدیمی از مافیا فاصله می گیریم. با استفاده از روشهای نوین مبارزه توانستیم به اهدافمان برسیم.

وی با اعلام اینکه ایران در عرصه مقابله با مواد مخدر حرفهای زیادی برای گفتن دارد گفت: پیشرفت ما مرهون استفاده از ابزارهای نوین مقابله است. راه اندازی آزمایشگاهها بسیار مورد توجه است و باید برای شناسایی دقیق عناصر مافیا مواد مخدر از این آزمایشگاهها استفاده کرد. ضمن اینکه اطلاعات دقیق می تواند ابهامات قوه قضائیه را در پرونده های مواد مخدر رفع کند.

مویدی با اعلام اینکه هم اکنون 10 آزمایشگاه مواد مخدر در کشور فعال است، افزود: تا پایان سال تمامی استانها به آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر مجهز می شوند.