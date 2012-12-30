یوسف غروی قوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مهلت اولیه ارسال اثر به جشنواره امسال مطبوعات و خبرگزاری‌ها 15 دی‌ماه بود، اما به دلیل درخواست‌های بسیار زیاد به خصوص از شهرستان‌ها، این مهلت تا 20 دی‌ماه تمدید شد.

به گفته وی، چنانچه تاریخ ارسال اثر 20 دی‌ماه باشد حتی اگر چند روز بعد از این تاریخ به دبیرخانه برسد، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دبیر نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در عین حال پایان مهلت ارسال آثار به بخش ویژه را 30 دی‌ماه اعلام و تاکید کرد: این مهلت تمدید نخواهد شد.

غروی قوچانی درباره تعداد آثار ارسالی به این دوره از جشنواره مطبوعات هم گفت: امسال هم مانند دوره‌های گذشته 10 روز مانده به اتمام مهلت اولیه حدود 60 درصد آثار به دبیرخانه رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش لحظه‌ای آثار اهالی مطبوعات که از اقصی نقاط کشور به دبیرخانه جشنواره می‌رسید، نمی‌توان آمار دقیقی از آنها اعلام کرد اما تا پایان روز پنجشنبه هفته گذشته بیش از 3500 اثر به دبیرخانه رسیده بود.

دبیر جشنواره امسال مطبوعات و خبرگزاری‌ها همچنین از مشخص شدن چیدمان اصلی هیئت‌های داوری نوزدهمین دوره این جشنواره خبر داد و تاکید کرد: این افراد عموماً از استادان دانشگاه در رشته‌های مختلف مرتبط با روزنامه‌نگاری هستند.

نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در چهار بخش مطبوعات سراسری، مطبوعات استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های الکترونیکی و نیز بخش ویژه در دهه فجر امسال برگزار می‌شود.