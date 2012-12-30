تنها راه حل بحران سوریه / بیش از چهار میلیون نفر آواره شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، اخضرالابراهیمی که به قاهره سفر کرده است، بار دیگر بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد باید به راه حل سیاسی درباره بحران سوریه دست یابیم، چرا که تنها راه برای پایان یافتن بحران این کشور است.



نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه تاکید کرد درگیریها در سوریه، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند.



وی خاطر نشان کرد بیش از چهار میلیون سوری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.

