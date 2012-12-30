فرزندان شهدا باید پرچمدار راه پدران خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای 10 دی صبح یکشنبه در مدرسه راهنمایی منتظرین شاهد با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین مدیر، کادر مدیریت، دبیران و دانش آموزان این مدرسه برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این مراسم طی سخنانی بیان داشت: تأثیر خانواده شهدا در فرهنگ یک شهر و منطقه بی بدیل است، صبر و فداکاری مادران و همسران شهدا و نگاه داشتن حرمت شهیدشان از نمونه های برجسته اخلاقی در جهان است.

وی افزود: در 10 دی ‌ماه 57 تعدادی از جوانان ورامین به دست مزدوران رژیم شاه به شهادت رسیدند و عده ای نیز مجروح شدند و این روز به‌ عنوان نقطه عطفی در تاریخ این دیار ثبت شد و هر ساله به همین مناسبت از خانواده‌ های شهدا تجلیل می ‌شود.

امام جمعه موقت ورامین عنوان داشت: در 10 دی 57 جوانان این منطقه در اوج تظاهرات ضد رژیم به خیابانها ریختند و جان خود را تقدیم کردند؛ از تهران افراد گارد سلطنتی را با هلی کوپتر به ورامین آوردند، شیشه ها را شکستند، انقلابیون را در هوای سرد زمستان در میان حوض پر از یخ زمستان انداخته و شلاق زدند.

دشمنان آنچه در توان داشتند علیه انقلابیون به کار بستند

وی ادامه داد: دشمنان آنچه در توان داشتند علیه انقلابیون به کار بستند اما در نهایت خونهای مطهر این عزیزان ثمر داد و انقلاب پیروز گشت و ما اینک وظیفه داریم حماسه تاریخی 10 دی را زنده نگه داریم.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: 10 دی 57 همواره برای مردم ورامین معنای خاصی دارد در این روز مردم شهید پروراین منطقه بر ضد رژیم ستم شاهی دست به راهپیمایی گسترده ای زدند و با تعطیل کردن بازار، مغازه ها و مدارس و با حضور در خیابانها، شعارهای مرگ برشاه، درود بر خمینی(ره) و استقلال آزادی جمهوری اسلامی سردادند؛ 10 دی با هدایت روحانیت به وقوع پیوست، اما در عرصه حضور، همه اقشار نقش داشتند.

شهدای 10 دی 57 از افتخارات ورامین و کشور هستند

وی افزود: شهدای 10 دی 57 با آرمانهای بلند و اهداف مقدس و والا به میدان آمدند و با دنیای استکبار و کینه توزیهای رژیم پهلوی به مبارزه پرداختند، شهدای 10 دی 57 از افتخارات ورامین و کشور هستند.

امام جمعه موقت ورامین خطاب به فرزندان شهدا تصریح کرد: شما باید پرچمدار راه پدران خود باشید، امروز جنگ در عرصه فرهنگی است و کشور به شدت نیازمند پیشرفت علمی است و لذا در این عرصه با تمام وجود وارد شده و راه شهدا را ادامه دهید.

وی اضافه کرد: ضروری است که یاد و خاطره شهدا زنده نگه ‌داشته شود که مردم ورامین در 10 دی ماه نشان دادند، حاضرند برای دفاع از ولایت و آرمانها خون خود را نثار کنند.

حجت الاسلام محمودی عنوان داشت: شکنجه های رژیم بسیار طاقت فرسا بود و جو خفقان بر شهرستان حاکم بود، اما این موارد سبب نشد مردم حتی یک لحظه در پیمودن راه حق و حقیقت دچار لغزش و یا حتی تردید شوند.