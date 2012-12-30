توسعه زیرساختها اولویت اصلی شرکت توسعه گردشگری ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نصری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شرکت توسعه گردشگری به عنوان بازوی اجرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اقدام به ساخت 33 مجتمع خدماتی بهداشتی در استان نموده است.
وی گفت: از این تعداد 26 واحد آن تکمیل و آماده بهره برداری است و هفت واحد مجتمع بهداشتی نیز در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان ایلام گفت: اولویت این شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری با رعایت استاندارد لازم است تا باعث رضایتمندی بیش از پیش گردشگران و مسافران شود.
25 هزار خانوار ایلام در بخش دامداری اشتعال دارند
مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: دو میلیون راس دام سبک در استان وجود دارد که 60 درصد آن متعلق به قشر عشایری استان است.
وهاب پیرانی بیان داشت: 25 هزار خانوار استان به کار پرورش و نگهداری دام اشتعال دارند و دامپزشکی با اجرای طرح های مبارزه با انگل های داخلی، سمپاشی جایگاه های نگهداری و مایه کوبی دام ها علیه بیماری های دامی و مشترک با انسان سعی در کاهش عوارض ناشی از خشکسالی دارد.
پیرانی خواستار اختصاص اعتبار به امور عشایری برای آبرسانی و کمک به توزیع علوفه با قیمت یارانه ای میان عشایر و دامپزشکی برای تداوم فعالیت های مربوط به پیش گیری از شیوع بیماری های واگیردار دامی بین جمعیت دامی استان به ویژه دام های عشایر شد.
747 مورد بازرسی فنی از واحدهای صنفی و تولیدی استان ایلام به عمل آمد
سرپرست اجرای استاندارد اداره کل استاندارد ایلام گفت: از ابتدای سال 91 تاکنون 747 مورد بازرسی فنی از مراکز عرضه و توزیع کالا و واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول طرح تجا (توسعه جامع استاندارد) توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است.
مهناز همتی افزود: در این راستا به طور مستمر اقدام های لازم برای اخذ تأییدیه استاندارد و پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای تولیدی و خدماتی مذکور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: طبق ماده چهار قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر کالاهای صنعتی، کلیه فرآورده های صنعتی تولید شده در واحدهای تولیدی باید تولیدات خود را مطابق با استانداردها عرضه کنند و توزیع کالاهای فاقد استاندارد ممنوع است.
1121 نمونه در آزمایشگاه های استاندارد آزمون شد
سرپرست امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 121 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته است.
مهدیه سلطانی اظهار داشت: این نمونه ها شامل محصولات واحدهای تولیدی استان و نمونه های اخذ شده از مراکز عرضه و بازار مصرف سطح استان و کالاهای وارداتی و صادراتی است که در آزمایشگاه های صنایع غذایی، شیمیایی، صنایع ساختمانی و معدنی، میکروبیولوژی، اوزان سبک، انگ فلزات گرانبها ، لوله های پلی اتیلن این اداره کل و آزمایشگاه گمرک مهران توسط کارشناسان استاندارد جهت مطابقت با استاندارد ملی مربوطه مورد آزمون قرار گرفته اند.
وی گفت: عملکرد آزمایشگاه های استاندارد ایلام از ابتدای سال 91 تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است.
سلطانی در ادامه تصریح کرد: تعیین ماهیت 494 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتیت، الیاف پلی استر، پارچه، رنگ ترافیکی و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام های آزمایشگاه نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران درنه ماهه سال 91 است.
وی افزود: آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد طبق قانون، به جز در مورد مواد دارویی، در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.
ذخیره آب کنونی پشت سد ایلام اکنون 33 میلیون متر مکعب است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام گفت: چهار میلیون متر مکعب آب از ابتدای سال آبی امسال تاکنون وارد دریاچه سد ایلام شده است.
ذولفقار مهدی زاده اعلام کرد: این میزان آب ذخیره شده پشت سد ایلام از ابتدای مهر امسال تاکنون وارد سد شده است.
وی ادامه داد: این میزان آب ورودی به سد ایلام، آب سه ماه خروجی شبکه های این شهر را تامین می کند.
وی اظهار کرد: یک میلیون و 300 هزار متر مکعب ماهیانه آب آشامیدنی از سد ایلام برداشت می شود.
مهدی زاده یادآور شد: در این مدت حدود 5.5 میلیون متر مکعب آب از دریاچه سد ایلام برداشت شده است.
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