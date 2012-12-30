توسعه زیرساختها اولویت اصلی شرکت توسعه گردشگری ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نصری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شرکت توسعه گردشگری به عنوان بازوی اجرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اقدام به ساخت 33 مجتمع خدماتی بهداشتی در استان نموده است .

وی گفت: از این تعداد 26 واحد آن تکمیل و آماده بهره برداری است و هفت واحد مجتمع بهداشتی نیز در حال ساخت است .



مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان ایلام گفت: اولویت این شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری با رعایت استاندارد لازم است تا باعث رضایتمندی بیش از پیش گردشگران و مسافران شود .

25 هزار خانوار ایلام در بخش دامداری اشتعال دارند

مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: دو میلیون راس دام سبک در استان وجود دارد که 60 درصد آن متعلق به قشر عشایری استان است .

وهاب پیرانی بیان داشت: 25 هزار خانوار استان به کار پرورش و نگهداری دام اشتعال دارند و دامپزشکی با اجرای طرح های مبارزه با انگل های داخلی، سمپاشی جایگاه های نگهداری و مایه کوبی دام ها علیه بیماری های دامی و مشترک با انسان سعی در کاهش عوارض ناشی از خشکسالی دارد .

پیرانی خواستار اختصاص اعتبار به امور عشایری برای آبرسانی و کمک به توزیع علوفه با قیمت یارانه ای میان عشایر و دامپزشکی برای تداوم فعالیت های مربوط به پیش گیری از شیوع بیماری های واگیردار دامی بین جمعیت دامی استان به ویژه دام های عشایر شد .

747 مورد بازرسی فنی از واحدهای صنفی و تولیدی استان ایلام به عمل آمد

سرپرست اجرای استاندارد اداره کل استاندارد ایلام گفت: از ابتدای سال 91 تاکنون 747 مورد بازرسی فنی از مراکز عرضه و توزیع کالا و واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول طرح تجا (توسعه جامع استاندارد) توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است .

مهناز همتی افزود: در این راستا به طور مستمر اقدام های لازم برای اخذ تأییدیه استاندارد و پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای تولیدی و خدماتی مذکور ابلاغ شده است .

وی ادامه داد: طبق ماده چهار قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر کالاهای صنعتی، کلیه فرآورده های صنعتی تولید شده در واحدهای تولیدی باید تولیدات خود را مطابق با استانداردها عرضه کنند و توزیع کالاهای فاقد استاندارد ممنوع است .

1121 نمونه در آزمایشگاه های استاندارد آزمون شد

سرپرست امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 121 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته است .

مهدیه سلطانی اظهار داشت: این نمونه ها شامل محصولات واحدهای تولیدی استان و نمونه های اخذ شده از مراکز عرضه و بازار مصرف سطح استان و کالاهای وارداتی و صادراتی است که در آزمایشگاه های صنایع غذایی، شیمیایی، صنایع ساختمانی و معدنی، میکروبیولوژی، اوزان سبک، انگ فلزات گرانبها ، لوله های پلی اتیلن این اداره کل و آزمایشگاه گمرک مهران توسط کارشناسان استاندارد جهت مطابقت با استاندارد ملی مربوطه مورد آزمون قرار گرفته اند .

وی گفت: عملکرد آزمایشگاه های استاندارد ایلام از ابتدای سال 91 تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است .

سلطانی در ادامه تصریح کرد: تعیین ماهیت 494 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتیت، الیاف پلی استر، پارچه، رنگ ترافیکی و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام های آزمایشگاه نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران درنه ماهه سال 91 است .

وی افزود: آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد طبق قانون، به جز در مورد مواد دارویی، در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند .

ذخیره آب کنونی پشت سد ایلام اکنون 33 میلیون متر مکعب است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام گفت: چهار میلیون متر مکعب آب از ابتدای سال آبی امسال تاکنون وارد دریاچه سد ایلام شده است .

ذولفقار مهدی زاده اعلام کرد: این میزان آب ذخیره شده پشت سد ایلام از ابتدای مهر امسال تاکنون وارد سد شده است .

وی ادامه داد: این میزان آب ورودی به سد ایلام، آب سه ماه خروجی شبکه های این شهر را تامین می کند .

وی اظهار کرد: یک میلیون و 300 هزار متر مکعب ماهیانه آب آشامیدنی از سد ایلام برداشت می شود .

مهدی زاده یادآور شد: در این مدت حدود 5.5 میلیون متر مکعب آب از دریاچه سد ایلام برداشت شده است.