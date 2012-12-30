سرنوشت پسر واکسی در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، 20 خرداد امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری 119 مهرآباد جنوبی به مأموران اعلام کرد که پسر 10 ساله اش به نام احمد از خانه خارج شده و دیگر به منزل باز نگشته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" و به دستور دادیار شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات ، پدر و مادر احمد با حضور در اداره یازدهم در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان داشتند که پسرشان 10 خرداد یعنی 10 روز قبل از مراجعه آنها به کلانتری ، از خانه خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته است .

با توجه به اظهارات پدر و مادر فقدانی مبنی بر آنکه فرزندشان پیش از فقدان در خیابان هاشمی به کار واکس زنی مشغول به کار بوده ، کارآگاهان اداره یازدهم با مراجعه به این خیابان به تحقیق از مغازه داران و کسبه محل پرداخته و آنها نیز با شناسایی تصویر احمد عنوان داشتند که چندین روز است که وی را در محل کارش مشاهده نکرده اند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با بررسی به عمل آمده از مراکز بهزیستی ، کلانتری ها ، پزشکی قانونی و همچنین بیمارستان و مراکز درمانی سطح شهر تهران ، هیچگونه اطلاعات قابل بهره برداری در خصوص مشخصات نوجوانی 10 ساله و مشابه فقدانی در اختیار اداره یازدهم قرار نگرفت .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به ادامه رسیدگی به این پرونده در اداره یازدهم و همچنین درخواست های مکرر خانواده فقدانی ، دستور انتشار تصویر فقدانی از سوی مقام قضایی برای شناسایی سرنوشت وی صادر شده است. به همین خاطر از تمام شهروندان که موفق به شناسایی تصویر فقدانی شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص سرنوشت و یا محل های تردد احتمالی این نوجوان فقدانی را از طریق شماره تماس 51055622 در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.