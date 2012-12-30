توسعه فرهنگ قرآنی مهمترین اولویتهای کاری فرهنگیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضوانی صبح یکشنبه در دیدار با کارکنان آموزش وپرورش شهرستان دنا افزود: فرهنگیان باید به شیوه ای برنامه ریزی کنند که فرهنگ قرآنی و امر به معروف و نهی ازمنکر درجامعه گسترش یابد.

وی بیان داشت:‌ توسعه فرهنگ قرآنی مانع از رسوخ فرهنگهای مختلف انحرافی درذهن فرزندان و جوانان جامعه می شود.

رضوانی با بیان اینکه در راستای این مهم، توسعه مسائل دینی و برپائی نماز جماعت درمدارس یک ضرورت است، اظهار داشت: کسانی که با قرآن و آموزه های دینی مانوس می شوند، به صراط مستقیم هدایت شده و از گناهان دور می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تصریح کرد: قرآن نور رحمتی است که بشر را از تاریکی ها رهانیده و به نور و روشنایی هدایت می کند.

رضوانی با اشاره به تاثیر فراگیری قرآن در یادگیری علوم مختلف، بیان داشت: فراگیری و حفظ قرآن کریم روح را از خستگیها و ناملایمات نجات داده و راه پیشرفت و تعالی را به همه نشان می دهد.

وی افزود: دانش آموزان با فراگیری قرآن و حضور در محافل قرآنی در یادگیری علوم و دروس نیز کوشا شده و راه موفقیت بر آنها هموار می شود.