به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری "اکسپوی تهران 91" با حضور علی جمشیدی مدیر نگارخانه شمس، جمشید حقیقت‌شناس مدیر امور نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران و ناصر تقوایی فیلمساز در روز دو‌شنبه 11 دی در تالار استاد امیرخانی خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.



گالری شمس "اکسپوی عکس تهران 91 " را با نمایش 75 عکس از چهره‌های شناخته شده و جوان عکاسی ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند.



اکسپوی عکس تهران 91 با موضوع آزاد و تکیه بر ژانرهای مختلف عکاسی‌ با هدف شناسایی هنرمندان جوان و یا پرکار و کمتر شناخته شده برگزار می‌شود. از بین 150 هنرمند عکاس حدود 75 عکس از 75 هنرمند انتخاب شد که از این میان 25 هنرمند از جمله چهره‌هایی هستند که تا به حال اسمی از آنها برده نشده است.



برای برگزاری اولین دوره از این اکسپو هیچ فراخوانی منتشر نشد و با هیچ مرکز عکسی همکاری به عمل نیامده است.