  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

برپایی مراسم عزاداری در مساجد تهران به مناسبت دهه آخر ماه صفر

برپایی مراسم عزاداری در مساجد تهران به مناسبت دهه آخر ماه صفر

مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در دهه آخر ماه صفر، در تمامی 2000 مسجد شهر تهران، با مشارکت و همکاری ائمه جماعات، مراسم سخنرانی و عزاداری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: دهه آخر ماه صفر مصادف با اربعین حسینی و رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام است، لذا مرکز فعالیتهای دینی با هدفِ اعتلای مبانی دینی و معارف اسلامی و ایجاد یکپارچگی و انسجام عملی در فعالیتهای مذهبی، اقدامات گسترده و فعالیتهای ویژه‌ای را به مناسبت اربعین حزن و حماسه امام حسین(ع) و ایام سوگواری و عزاداری 28 صفر برنامه ریزی کرده و در دست اجرا دارد.

وی برگزاری ویژه مراسم سوگواری در بارگاه ملکوتی 72 تن از امامزادگان با همکاری اداره اوقاف، برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در تمامی 2000 مسجد موجود در شهر تهران، مراسم عزاداری در میدان امام حسین(ع) با حضور و تجمع هیئات مذهبی را از جمله این برنامه ها برشمرد.

همچنین به گفته ناصحی، تهیه هزاران جلد کتابچه ادعیه اربعه و اهدا به مساجد، حوزه های علمیه، آستان مقدس امامزادگان و اماکن مذهبی، تهیه و توزیع 5 هزار جلد کتابچه "گنجینه عفاف گوهر حجاب" با موضوع عفاف و حجاب، تهیه و توزیع 5 هزار عدد نرم افزار "یاقوت" با موضوع عفاف و حجاب اسلامی ویژه تمامی گروه های سنی و برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در نمازخانه‌بوستانها و کلیه ادارات و سازمانهای شهرداری تهران از دیگر برنامه های ویژه این سازمان در دهه آخر ماه صفر است.

کد مطلب 1779608

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