برپایی مراسم عزاداری در مساجد تهران به مناسبت دهه آخر ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: دهه آخر ماه صفر مصادف با اربعین حسینی و رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام است، لذا مرکز فعالیتهای دینی با هدفِ اعتلای مبانی دینی و معارف اسلامی و ایجاد یکپارچگی و انسجام عملی در فعالیتهای مذهبی، اقدامات گسترده و فعالیتهای ویژه‌ای را به مناسبت اربعین حزن و حماسه امام حسین(ع) و ایام سوگواری و عزاداری 28 صفر برنامه ریزی کرده و در دست اجرا دارد.

وی برگزاری ویژه مراسم سوگواری در بارگاه ملکوتی 72 تن از امامزادگان با همکاری اداره اوقاف، برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در تمامی 2000 مسجد موجود در شهر تهران، مراسم عزاداری در میدان امام حسین(ع) با حضور و تجمع هیئات مذهبی را از جمله این برنامه ها برشمرد.

همچنین به گفته ناصحی، تهیه هزاران جلد کتابچه ادعیه اربعه و اهدا به مساجد، حوزه های علمیه، آستان مقدس امامزادگان و اماکن مذهبی، تهیه و توزیع 5 هزار جلد کتابچه "گنجینه عفاف گوهر حجاب" با موضوع عفاف و حجاب، تهیه و توزیع 5 هزار عدد نرم افزار "یاقوت" با موضوع عفاف و حجاب اسلامی ویژه تمامی گروه های سنی و برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در نمازخانه‌بوستانها و کلیه ادارات و سازمانهای شهرداری تهران از دیگر برنامه های ویژه این سازمان در دهه آخر ماه صفر است.