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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

هدایتی خبر داد:

آماده سازی زیرساخت های مخابراتی در پایانه حمل و نقل تبریز

آماده سازی زیرساخت های مخابراتی در پایانه حمل و نقل تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی از آماده سازی زیرساخت های مخابراتی در پایانه حمل ونقل تبریز با راه اندازی میز خدمت در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میز خدمت اداره حمل و نقل استان با مهیا کردن زیر ساخت های لازم مخابراتی در این پایانه راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: با این کار، به جای اینکه ارباب رجوع به این اداره رجوع کند، ارائه خدمات به محل حضور آن ها منتقل می شود.

هدایتی در خصوص جزئیات این طرح گفت: این میز به منظور دستیابی آسان و سریع بهره برداران به خدمات وارائه خدمات به موقع و تکریم ارباب رجوع در این پایانه ایجاد شده است.

وی افزود: با راه اندازی این میز خدمت که بیشتر مورد استفاده رانندگان وسائط نقلیه سنگین بوده، با افزایش سرعت خدمت رسانی روبرو خواهیم بود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی ادامه داد: این واحد هماهنگ کننده با استقرار در مکان مناسب در پایانه بار تبریز خدماتی نظیر ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعان، دریافت مدارک و درخواست های ارباب رجوع و دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعان را در امور هوشمند سازی و مسافربری انجام می دهد.

کد مطلب 1779610

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