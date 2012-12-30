آماده سازی زیرساخت های مخابراتی در پایانه حمل و نقل تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میز خدمت اداره حمل و نقل استان با مهیا کردن زیر ساخت های لازم مخابراتی در این پایانه راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: با این کار، به جای اینکه ارباب رجوع به این اداره رجوع کند، ارائه خدمات به محل حضور آن ها منتقل می شود.

هدایتی در خصوص جزئیات این طرح گفت: این میز به منظور دستیابی آسان و سریع بهره برداران به خدمات وارائه خدمات به موقع و تکریم ارباب رجوع در این پایانه ایجاد شده است.

وی افزود: با راه اندازی این میز خدمت که بیشتر مورد استفاده رانندگان وسائط نقلیه سنگین بوده، با افزایش سرعت خدمت رسانی روبرو خواهیم بود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی ادامه داد: این واحد هماهنگ کننده با استقرار در مکان مناسب در پایانه بار تبریز خدماتی نظیر ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعان، دریافت مدارک و درخواست های ارباب رجوع و دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعان را در امور هوشمند سازی و مسافربری انجام می دهد.