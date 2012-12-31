سمانه زندی‌نژاد کارگردان جوان تئاتر که نمایش "ساعت بی‌عقربه" به کارگردانی وی در بخش تجربه‌های نو جشنواره سی و یکم تئاتر فجر پذیرفته شده است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: "ساعت بی‌عقربه" از فضایی کاملا متفاوت نسبت به نمایش قبلی‌ام برخوردارست. در واقع فضای این نمایش برای خودم هم تجربه تازه‌ای به حساب می‌آید و امیدوارم اجرای موفقی در جشنواره داشته باشیم.

وی افزود: افسانه ماهیان، داریوش موفق و فرزانه سهیلی بازیگران این نمایش هستند. همچنین تمرینات نمایش در پلاتویی خصوصی در حال انجام است و من به خواسته خودم از پلاتوهایی که دبیرخانه جشنواره در اختیار متقاضیان قرار می‌داد استفاده نکردم.

زندی‌نژاد درباره تبادل فکری با فرزانه سهیلی نویسنده نمایشنامه در طول تمرینات عنوان کرد: با فرزانه سهیلی نویسنده نمایشنامه تبادل فکری بسیار خوبی داریم. چند سال است که من و سهیلی با یکدیگر کار می‌کنیم اما مشخصا در نمایش" به مراسم مرگ داداش خوش آمدی" که ایده اصلی‌اش از وی بود همکاری و تبادل فکری بسیار خوبی با هم داشتیم که در این نمایش هم تکرار شد.

"به مراسم مرگ داداش خوش آمدی" نمایش قبلی زندی‌نژاد در سی امین جشنواره بین المللی فجر برنده جایزه اول کارگردانی، طراحی صحنه، متن و تقدیر بازیگری مرد و کاندیدای بازیگری مرد از بخش مسابقه ایران شده بود. این نمایش از 25 اردیبهشت 1391 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

نمایش "ساعت بی‌عقربه" که امسال در جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شده است، داستان پیرمردی است که با دختران خود دچار اختلاف و مشکلات زیادی شده است،؛چراکه فرزندان واقعه مرگ مادر بر اثر آتش گرفتن را فراموش نمی‌کنند.