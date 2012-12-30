قدردانی از حضور پرشور گلستانیها در راهپیمایی 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام جواد قناعت آمده است: در ششم دی ماه 88 و در عاشورای حسینی در حالیکه حزن و اندوه بر مصیبت عظمای سالار شهیدان ، جهان اسلام و به خصوص تشیع را غرق ماتم کرده بود ، معدودی ضد انقلاب و فتنه گر که مخالف امنیت و آسایش مردم ایران بودند در برخی از خیابانهای تهران ، مقدس ترین ارزشهای اسلامی را نشانه گرفتند و با هلهله و سوت و کف به تخریب اموال دولتی و اماکن عمومی پرداختند .

هممچنین در این پیام تصریح شده است: در 9 دی‌ماه چهره زشت و خبیث استکبار و ایادی آن بر عامه مردم مشخص شد و مردم نیز به خوبی توانستند با ایادی استکبار مقابله کنند.

حضور 300 نفر در آزمون شهرداریها در گلستان

مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای استانداری گلستان گفت : آزمون آموزش غیرحضوری کارکنان شهرداریها باحضور بیش از 300 نفر ازکارکنان شهرداریهای استان درگرگان برگزار شد.

سید محمد رضا سیدالنگی اظهار داشت : این دوره آموزشی غیرحضوری پس از هماهنگی و اخذ مجوز لازم ازسوی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستائی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار گردید.

وی افزود: باتوجه به نیازسنجی های صورت گرفته توسط معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستائی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عناوین آموزشی مرتبط در سه گروه شهرسازی ، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک برای اولین دوره آموزش غیرحضوری (مکاتبه ای) کارکنان شهرداریها تعیین و برگزار شد.

جریان فتنه یک طرح امریکایی برای نابودی اسلام بود

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت :جریان فتنه یک طرح امریکایی ،انگلیسی برای نابودی اسلام و براندازی نظام اسلامی بود.

علیرضا جمشیدی اظهار داشت : وقتی که دشمن اسلام را مورد هدف قرار داده طبیعی است که اول پایه ها و ابزار اسلام را بزند که این اعتراف خود طراحان فتنه 88 بود که زدن دو پایه آشکار نظام اسلامی یعنی منصب ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ، در دستور کار عوامل استکبار در ایران اسلامی قرار داشت.



وی افزود : « مایکل لِدین» که آن زمان به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید فعالیت می کرد در سخنانش گفته که بحث آنها در جریان انتخابات سال 88 در ایران انتخاباتی و موضوع اختلاف و نزاع بین دوکاندیدا و هواداران آنها نبوده ، بلکه آنها بدنبال هدف بزرگتری بودند که سالها روی آن کار کرده تا در فرصتی مناسب این طرحها و برنامه ریزی ها را اجرایی کنند.



سکوتِ برخی خواص از روی فهم بود نه از روی جهل

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: در مواجهه با فتنه 88 سکوتِ برخی خواص از روی فهم بود نه از روی جهل؛ عده‎ای دیگر از خواص نیز چون درک‌شان ضعیف بود نتوانستند فتنه را تشخیص دهند و سکوت کردند.

حجت‎الاسلام سیدعلی طاهری اظهار داشت: برخی در آستانه انتخابات قصد برگشت به آغوش نظام را دارند که اگر توبه کرده و جبران مافات کنند توبه آنها قابل پذیرش است.



وی خاطرنشان کرد: لطمه‎ای که فتنه 88 به نظام اسلامی وارد کرد و انتخابات 85 درصدی مردم را با فتنه‎گری خدشه‎دار کرد غیرقابل گذشت است لذا آنهایی که در مواجهه با فتنه‎گری‎ها سکوت کردند چگونه می‎شود در آینده به آنها اعتماد کرد.