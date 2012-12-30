به گزارش خبرنگار مهر از اراک، سیف الله کریم زاده ظهر روز یکشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین این اداره کل با روسا و مدیران مناطق و نواحی در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: این مدارس ورزش در راستای کمک به توسعه ورزش قهرمانی راه‌اندازی شده اند که بیانگر توجه ویژه آموزش و پرورش به ورزش دانش‌آموزی است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اولویت های آموزش و پرورش ایمنی مدارس و تجهیزآنهاست خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع و بودجه عمرانی اندک ، ساخت و ساز ها کم شده و در حال حاضر اولویت به تجهیز و ایمنی مدارس قرار گرفته است.

کریم زاده با تاکید بر اینکه نهادینه‌سازی ورزش در مدارس یکی از اهداف سند تحول بنیادین است، خاطرنشان کرد: بر اساس سند تحول بنیادین، دانش‌آموزان دوره ابتدایی باید بر اساس شاخص‌های علمی، عملی، اخلاقی، تفکر و سلامت به درستی تربیت شوند که در حال حاضر 42 مدرسه تخصصی ورزش در استان مرکزی فعالیت دارند.

اهمیت وجود مدارس خاص



وی با اشاره به اهمیت وجود مدارس خاص افزود: گسترش مدارس سمپاد، شاهد و نمونه جزء سیاست های وزارت آموزش و پرورش و این اداره کل است.



کریم زاده خاطر نشان کرد: کارکنان استثنایی به ازای هر سال سه ماه اضافه می شود که هر 4 سال برای آنان معادل 5 سال کاری به حساب می آید.

دانشگاه فرهنگیان یکی از نکات برجسته فعالیت های دولت



وی در بخش دیگری از سخنانش به دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از نکات برجسته فعالیت های دولت دهم در آموزش و پرورش بوده که جزء سند تحول بنیادین است.



کریم زاده ادامه داد: این دانشگاه از بهمن ماه سال جاری دانشجوی کارسناسی پیوسته از طریق کنکور سراسری جذب می کند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حماسه 9 دی گفت: مردم ایران اسلامی بار دیگر در حماسه نهم دی با بصیرت و آگاهی برخورد کرده و دست توطئه گران را کوتاه کردند.