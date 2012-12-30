انتصاب سفیر جدید ایران در بلاروس

به گزارش خبرنگار مهر، صبوری پیش از این به عنوان مدیرکل مشترک المنافع و قفقاز رئیس ادارات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه ، معاون مدیرکل همکاری های اقتصادی،و سفیر ایران در قرقیزستان مشغول به کار بوده است.
بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه و با تایید رئیس جمهور ، محمد رضا صبوری به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار ایران در بلاروس انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبوری پیش از این به عنوان مدیرکل مشترک المنافع و قفقاز رئیس ادارات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه ، معاون مدیرکل همکاری های اقتصادی،و سفیر ایران در قرقیزستان مشغول به کار بوده است.
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