انتصاب سفیر جدید ایران در بلاروس

به گزارش خبرنگار مهر، صبوری پیش از این به عنوان مدیرکل مشترک المنافع و قفقاز رئیس ادارات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه ، معاون مدیرکل همکاری های اقتصادی،و سفیر ایران در قرقیزستان مشغول به کار بوده است.



