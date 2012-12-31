اعتبار 250 میلیارد تومانی برای خشکیدگی جنگلها/ شیوع بیماری زغالی بلوط

علی اوسط منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پیشگیری از خشکیدگی جنگل‌ها 250 میلیارد تومان پیش بینی شده است که در صورت تخصیص در اختیار استانها قرار می گیرد.

به گفته وی، جنگلهای زاگرس تأمین کننده 40 درصد آب کشور است و ما در زاگرس به دنبال اقدامات حفاظتی و در واقع تأمین آب کشور هستیم.

منتظری با بیان اینکه چند سالی است که یک بیماری با عنوان بیماری زغالی بلوط در 5 استان کشور مشاهده شده است تصریح کرد: در این زمینه سعی شده است با استفاده از توان مؤسسات تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی و بخشهای اجرایی اقدامات پیشگیرانه و درمانی انجام گیرد و در همین ارتباط از توان کشورهای پیشرو استفاده می کنیم.

معاون امور جنگل سازمان جنگلها و مراتع اظهار داشت: این بیماری تقریباً قدمتی 110 ساله در دنیا دارد و عمدتاً کشورهای نیمکره شمالی و هم چنین کشورهای حاشیه مدیترانه این مشکل را داشته و دارند.

وی افزود: در این خصوص از تجارب و علومی که در کشورها مورد استفاده قرار گرفته بهره گرفته ایم و با توجه به تجاربی که در کشور وجود دارد تلفیقی از آنها را به صورت یک دستورالعمل اجرایی و در حال اجرا داریم.

منتظری یادآور شد: کشورهایی که عضو سازمان خوار و بار جهانی هستند می توانند کمک مؤثری در این زمینه انجام دهند.



