مدیرکل حراست استانداری البرز منصوب شد/ انتشار ویژه نامه استانی "رسم حکمرانی علوی"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، توان، شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " مشاور استاندار و مدیر کل حراست استانداری" منصوب می شوید.



امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قرار دادن عدالت گستری و مهرورزی به بندگان خدا، خدمتگزاری به آهاد ملت، تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها و تصمیمات دولت خدمتگزار و لحاظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه موفق و موئید باشید.



فرهاد پارسایی پیش از این به عنوان مدیرکل هسته گزینش استانداری و سرپرست اداره کل حراست استانداری مشغول به فعالیت بود.

دیدار و دلجویی فرماندارنظرآباد با خانواده معظم شهدای روستای احمد آباد





سید ابراهیم کسائیان به همراه جمعی از مسئولان شهرستان با خانواده معظم شهدای روستای احمد آباد، از توابع بخش مرکزی نظرآباد دیدار و در فضای صمیمی با آنان به گفتگو نشست.



وی در این بازدید، بر رفع مشکلات آنان تاکید کرد و از مسئولان خواست این مهم را به عنوان ادای دین کوچکی به شهدا مورد توجه قرار دهند.

تیم فوتسال فرمانداری طالقان در جام بصیرت این شهرستان قهرمان شد



جام بصیرت به مناسبت هفته بسیج به همت سپاه ناحیه طالقان و اداره ورزش و جوانان این شهرستان در مجموعه ورزشی شهید رجایی طالقان برگزار شد.



در این دوره از مسابقات بیش از 10 تیم از ادارات شهرستان طالقان شرکت کردند که پس از یک ماه رقابت، تیم فوتسال فرمانداری طالقان در ضربات پنالتی موفق به شکست تیم دانشگاه پیام نور شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.



پس پایان رقابتها تیم فوتسال فرمانداری طالقان عنوان" قهرمان" ، دانشگاه پیام نور، نایب قهرمان و تیم فوتسال شبکه بهداشت و درمان عنوان سوم را کسب کردند.

کارگاه آموزشی برگزاری مناقصات در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز برگزار شد



کارگاه آموزشی تحت عنوان آشنایی با مناقصات با هدف افزایش آگاهی مسئولان و کارکنان ذیربط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با قوانین و مقررات مناقصات و انجام هماهنگی و انسجام بخشی انجام مناقصات در محل اداره کل برگزار شد.



معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز ضمن برشمردن قوانین و مقررات برگزاری مناقصات بر انجام کامل تشریفات آن تاکید کرد و با اشاره به رعایت قوانین و اصول مناقصه از جمله توجه به شایستگی داوطلبان شرکت در مناقصه، معلوم بودن نصاب معامله وآزادی رقابت اشاره کرد و افزود: هدف از مناقصه دست یافتن به بهترین گزینه ها است.



هوشنگ حیدری عدم توجه به این اصول و قوانین را اجحاف به اعتبارات دولتی دانست و گفت: باید جزئیات پروژه به صورت دقیق در مناقصه قید شود و فرآیند آن به گونه ای رقابتی باشد تا کیفیت مورد نظر طبق اسناد مناقصه با کمترین قیمت متناسب باشد.



وی در پایان خواستار ارائه استعلامات به صورت کاملا شفاف شد.



نخستین شماره ویژه نامه استانی "رسم حکمرانی علوی" در البرز منتشر شد



نخستین شماره ویژه نامه استانی "رسم حکمرانی علوی" در البرز به همراه لوح فشرده ای با موضوع" طرازهای مسئولان اسلامی" از سوی اداره کل ارشاد البرز به همه دستگاه های اجرایی استان ارسال شد.



مدیرکل ارشاد البرز با اعلام این خبر گفت:سعادت جامعه ای که داعیه حکومت بر مبنای مدل حکومت داری اسلامی و شیعی را دارد در گرو نهادینه شدن رسم حکمرانی علوی است از این رو در صدد تهیه و توزیع اولین شماره ویژه نامه "رسم حکمرانی علوی" در استان برآمدیم.



مجتبی ابراهیمی اظهار داشت: به جهت یادآوری و توجه دادن مسئولین دستگاه های دولتی به معیار ها و نصابهای مدیریتی برگرفته از تعالیم معصومین(ع) اولین شماره از ویژه نامه ای تحت عنوان "رسم حکمرانی" به همراه یک لوح فشرده از سخنان استاد رحیم پور ازغدی با موضوع "طرازهای مسئولان اسلامی" تهیه وبه کلیه دستگاه ها ارسال شده است.



مجتبی ابراهیمی در ادامه افزود: رعایت اختصار، پرداختن به نکات مهم و کاربردی، زیبایی طراحی از جمله ویژگی های این ویژه نامه مختصر ولکن پر محتواست که بعد از این به صورت دوره ای و با طراحی های بهتر و زیباتر برای عزیزان ارسال خواهد شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پایان گفت: خطا و اشتباه در تصمیم گیری ها و اعمال مدیریت ها امری اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر هیچ مدیری در نظام اسلامی مصون از نقد و تذکر نیست و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فقط از جهت انجام وظایف و رسالت ذاتی خویش اقدام به تهیه و توزیع بولتن های اینچنینی می نماید و خویش را روی سخن و مخاطب اصلی سخنان بزرگان در راستای اصلاح امور می داند.