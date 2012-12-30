اتوبان قم - تهران فردا مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نوری اظهار داشت: اتوبان قم - تهران ، فردا دوشنبه 11 دی ماه از ساعت هشت صبح الی چهار بعد از ظهر به منظور جمع آوری سازه نگهبان پل روگذر راه آهن گار مانوری در کیلومتر پنج آزاد راه قم - تهران ، مسدود می‌شود.



وی در ادامه در تشریح این محدودیت ها اعلام کرد: باند شرقی آزاد راه قم - تهران از مبدا بهشت معصومه(س) تا تقاطع غیرهمسطح مهتاب( کیلومتر 20 ) مسدود خواهد بود، بدین منظور رانندگانی که قصد تردد از مبدا محور اتوبان قم به تهران را دارند باید از تقاطع غیرهمسطح بهشت معصومه(س) وارد محور جاده قدیم قم - تهران شده و در کیلومتر 20 از تقاطع غیرهمسطح مهتاب وارد آزاد راه اتوبان قم - تهران شوند و ادامه مسیر دهند.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی قم ادامه داد: باند غربی آزاد راه قم - تهران از تقاطع غیرهمسطح علی آباد ( کیلومتر 50 ) تا عوارضی اتوبان قم - تهران مسدود خواهد بود، لذا رانندگانی که از تهران به مقصد قم در حال حرکت هستند، باید از تقاطع علی آباد کیلومتر 50 از مبدا قم آزاد راه خارج شده و از طریق جاده قدیم قم - تهران، ادامه مسیر دهند.



وی افزود: به منظور کاهش ترافیک محورقدیم قم - تهران، کلیه وسایل نقلیه باربری اعم از کامیونت، کامیون و تریلی که قصد عزیمت به تهران از مسیر جاده قدیم قم - تهران را دارند در زمان انسداد محور باید از مسیر سلفچگان، ساوه، تهران و بالعکس تردد نمایند.

