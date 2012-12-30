بودجه پیش بینی شده شهر دستجرد هنوز محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر موسوی قبل از ظهر یک شنبه در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی که که در منزل پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد با اشاره به کمبود بودجه شهرداری این بخش عنوان کرد: در تخصیص بودجه متاسفانه میزان جمعیت در نظر گرفته می شود و این درحالی است که با توجه به پتانسیل گردشگری و ییلاقی بخش خلجستان، خدمات ارائه شده به جمعیت خارج از این بخش نیز انجام میگیرد.



وی با بیان اینکه بودجه این شهر در سالجاری 670 میلیون تومان پیش بینی شده است گفت: با گذشت 9 ماه از سال هنوز این بودجه محقق نشده است.



شهردار خلجستان عنوان کرد: در سالجاری به علت کمبود بودجه جذب نیروی متخصص امکان پذیر نبوده است بیان کرد: این درحالی است که مردم در بیشتر مواقع امکانات فرهنگی و رفاهی را از شهرداری طلب می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه بیان کرد: باید با اقدامات لازم تولید را در شهر رونق داد تا بدینوسیله بتوان شاهد درآمدزایی و آبادانی شهر بود.

