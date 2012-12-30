نمایشگاه بزرگ کتاب بصیرت در شهرستان بهمئی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد نمازی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه همزمان با گرامیداشت حماسه تاریخی 9 دی با حضور مسئولین این شهرستان افتتاح شد.

وی با اشاره به نقش ارزشمند کتاب در هدایت جامعه، بیان داشت: بستر سازی برای گرایش مردم به کتابخوانی از وظایف مهم نهادهای فرهنگی است که از این طریق به بصیرت افزایی در جامعه کمک می کند.

نمازی با بیان اینکه افزایش میزان مطالعه نقش مهمی در توسعه یافتگی جوامع دارد، اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری مؤسسه انتشاراتی "بیتا" و با تخفیف 25 درصد برگزار شده است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بهمئی تصریح کرد: در این نمایشگاه بیش از 10 هزار جلد کتاب با دوهزار عنوان عرضه می شود.

نمازی با بیان اینکه در این نمایشگاه 15هزار بن خرید کتاب توزیع می شود، افزود: بیش از 100 عنوان نرم افزار با موضوعات آموزشی، مذهبی و.. در این نمایشگاه عرضه می شود.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را افزایش بصیرت عمومی، ارتقاء سطح دانش وآگاهی های مردم وبرآورده کردن بخشی از نیازهای علمی، پ‍ژوهشی دانش آموزآن، دانشجویان وپژوهشگران شهرستان عنوان کرد.